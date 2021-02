Alexa Custom Assistant, l’assistente di Amazon per auto

Alexa Custom Assistant è il sistema di assistenza alla guida progettato da Amazon. A differenza di Apple CarPlay e Android Auto è completamente personalizzabile e questo sta attirando l'attenzione di diversi costruttori tra cui Stellantis

Il consolidato duopolio formato da Apple CarPlay e Android Auto potrebbe presto finire. Il mercato degli assistenti virtuali che ci accompagna in auto si arricchirà di una nuova figura: Alexa Custom Assistant e porta una firma eccellente, quella di Amazon.

Alexa Custom Assistant: cos’è e come funziona

Come suggerisce il nome stesso, Alexa Custom Assistant è un assistente vocale che ci accompagnerà in tutti i nostri spostamenti in auto. Il sistema è stato realizzato da Amazon che ha già collaborato con marchi come Skoda e Fiat, ma che, adesso, vuole ritagliarsi uno spazio di mercato ancora più importante. La sua particolarità sta nel fatto di essere personalizzabile a seconda delle esigenze delle varie case produttrici: queste potrebbero, quindi, mettere a disposizione della propria clientela un servizio unico per tonalità di voce, funzionalità, estetica, ma soprattutto garantendo la possibilità di accedere a una lista davvero lunga di funzioni multimediali. Insomma, davvero tante possibilità ed è forse per questo che il neonato gruppo Stellantis abbia deciso di puntare forte sulla sua implementazione.

Il segreto di Alexa Custom Assistant sta nell’impiego della tecnologia ASK (Alexa Skills Kit) grazie alla quale è possibile personalizzare tutti i parametri. “Attendiamo con impazienza la partnership con Amazon e l’integrazione di Alexa Custom Assistant all’interno del nostro sistema Uconnect, e intanto continuiamo il nostro percorso per porre le esigenze e le aspettative dei clienti al centro di tutto ciò che facciamo“, ha detto Mark Stewart, Chief Operating Officer di Stellantis, che evidentemente ha grade fiducia in questo sistema. Alexa Custom Assistant è in grado di riprodurre musica, gestire la navigazione, ma anche sistemi più avanzati come la climatizzazione della vettura o l’apertura e la chiusura dei finestrini. Le funzioni possono essere molte di più e starà poi ai vari brand decidere quanto sviluppare il software.