AdBlue: qual è l’additivo migliore per i motori diesel?

L'AdBlue è uno speciale additivo utilizzato nei motori a gasolio di ultima generazione (Euro 6) con lo scopo di ridurre le sostanze nocive e gli inquinanti emessi nell'aria

Chi guida oggi una vettura a motore diesel sa benissimo quanto è importante l’AdBlue: conosciuto anche con l’acronimo DEF (Diesel Exhaust Fluid), si tratta di un additivo speciale per questo tipo di alimentazione utilizzato con lo scopo di garantire il funzionamento ottimale del propulsore e di ridurre le emissioni nocive di ossidi di azoto (NOx) solitamente prodotti quando è acceso.

Un piccolo ripasso non può far altro che bene, vero? Entrando nei dettagli, l’AdBlue è una soluzione liquida composta per il 32,5 % da urea tecnica ad elevata purezza e per il restante 67,5% da acqua demineralizzata, iniettata direttamente nei gas di scarico su propulsori a gasolio Euro 6 provvisti, in aggiunta, di catalizzatore SCR. Il suo utilizzo è indispensabile per il buon funzionamento del motore, perchè la sua assenza non permetterebbe nè l’accensione (o il riavvio) nè l’omologazione per la circolazione su strada nell’ottica delle recenti norme anti-inquinamento.

Il suo consumo in ordine di marcia? Sulle vetture di ultima generazione il valore medio è di circa 500 km/L per un totale di 10mila km percorribili prima del necessario rabbocco, che viene opportunamente segnalato dal computer di bordo della vettura almeno 2.400 km prima del suo esaurimento. Per quanto riguarda la scelta del miglior additivo sul mercato, vale la pena ricordare il suo prezzo indicativo che può oscillare tra i 70 centesimi al Litro fino ai 2 Euro e mezzo.

Tutto dipende dalla sua qualità e, soprattutto, dal tipo di fabbricazione: il più pregiato è quello di sintesi, nel quale l’urea è inizialmente allo stato liquido, mentre il più economico è quello ottenuto per dissoluzione, in cui l’urea è solidificata e poi disciolta nell’acqua. L’importante è acquistare sempre prodotti con la prevista certificazione ISO 22241, diffidando dalle tante “offertone” che si possono trovare su Internet: quando l’affare è troppo bello per essere vero… solitamente è proprio così, quindi attenzione!