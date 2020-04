Alfa Romeo 4C vs BMW M3: chi vince la drag race?

Due auto sportive diverse ma accomunate dall'essere potenti ed estremamente veloci: ecco la drag race organizzata da 888MF tra una Alfa Romeo 4C e una BMW M3!

Solitamente le drag race vengono effettuate tra auto dalle caratteristiche costruttive simili… ma stavolta ci siamo concessi uno strappo alla regola! Il video producer 888MF, infatti, si è chiesto cosa sarebbe potuto succedere mettendo a confronto due vetture concettualmente diverse come la mitica Alfa Romeo 4C e la classicissima BMW M3, in tre gare d’accelerazione per vedere qual è la più potente e veloce.

Da una parte troviamo una delle auto simbolo della Casa del Biscione: dotata di motore turbo-benzina da 1.750cc e 240 cavalli con trazione posteriore, la 4C in questione può vantare un telaio leggerissimo monoscocca in fibra di carbonio, associato a strutture in alluminio all’avantreno e al retrotreno. Il risultato? Solo 895 kg di peso per un rapporto peso/ potenza da riferimento, che permette a questa piccola Alfa Romeo di staccare i 4,5 secondi nel test 0-100 km/h.

Dall’altra, invece, si schiera in linea di partenza uno dei miti del marchio tedesco. Motore 6 cilindri da 431 cavalli e tutta la tradizione BMW in un unico modello sportivo dalle linee sportive ed affascinanti: ecco a voi la M3! Con uno 0-100 km/h coperto in soli 4,1 secondi e una coppia massima di 550Nm che aiuta molto a spingere in avanti con decisione la sua stazza di 1657 kg, questa belva è pronta a far mangiare l’asfalto alla piccola 4C. Com’è andata a finire questa spettacolare drag race? Date un’occhiata al video qua sotto!