Alfa Romeo 6C: sarà questa la nuova supercar del 2023?

Un 2023 da brividi, viscerale ed emozionante: così sarà il nuovo anno per il marchio Alfa Romeo, sempre più concentrato nell’elettrificare la propria gamma ma anche nel preparare quella che sarà la nuova supersportiva prodotta negli stabilimenti di Arese. Il suo nome? Potrebbe riportare in auge le mitiche 6C costruite tra gli anni ’30 e ’50, proprio come riportato nel video teaser di inizio anno che potete vedere qua sotto e che è stato pubblicato sui principali canali social della Casa italiana.

L’indizio che richiama l’Alfa Romeo 6C, in questo caso, è l’innovativo design del faro posteriore, che una volta acceso sembra proprio mostrare le forme di un 6 e della lettera C. Di che vettura stiamo parlando? Del probabile ultimo modello di Arese con motore endotermico e, dalle parole del CEO Jean-Philippe Imparato, della possibile erede spirituale della mitica 33 Stradale. Una cosa è certa: a primavera ne sapremo certamente di più. Per il momento, gustiamoci il teaser di quello che ci aspetta.

Roads are there to be mastered. All you have to do is get on board your #AlfaRomeo.

Destination: an astonishing 2023.#JoinTheTribe #HappyNewYear pic.twitter.com/IjRbX4xioL

— Alfa Romeo (@alfa_romeo) December 30, 2022