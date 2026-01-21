Pedaggi autostradali 2026: aumenti generalizzati ma contenuti, con impatto maggiore sui pendolari

Dal 1° gennaio 2026 i pedaggi autostradali sono tornati ad aumentare, seguendo l’adeguamento all’inflazione previsto per l’anno in corso. Un aggiornamento che incide direttamente sulle spese di viaggio di automobilisti e pendolari, riportando al centro dell’attenzione il tema dei costi per muoversi sulla rete autostradale italiana.

Secondo un’indagine di Altroconsumo condotta su 38 tratte, i rincari medi risultano nel complesso limitati, ma distribuiti in modo non uniforme. Il peso degli aumenti varia in base alla lunghezza delle tratte e alla zona del Paese, con effetti più sensibili per chi percorre l’autostrada con frequenza, soprattutto per motivi di lavoro.

Pedaggi 2026: rincari generalizzati, ma di entità limitata

I nuovi pedaggi autostradali 2026 evidenziano un aumento diffuso lungo la rete, ma nella maggior parte dei casi l’incremento per singolo viaggio resta contenuto. Su molte tratte l’adeguamento si traduce in pochi centesimi in più, un valore che incide marginalmente sul costo del singolo transito.

Le variazioni percentuali più alte si concentrano soprattutto su tratte brevi e ad alta percorrenza, dove anche piccoli arrotondamenti incidono maggiormente sul dato finale. In questi casi il rincaro diventa più significativo per chi utilizza l’autostrada con continuità, in particolare pendolari e lavoratori, per i quali la frequenza dei viaggi amplifica l’effetto degli aumenti nel tempo.

Pedaggi 2026: l’effetto cumulativo sui viaggi quotidiani

L’impatto più significativo degli aumenti dei pedaggi autostradali non si misura sul singolo viaggio, ma nel tempo. Incrementi minimi applicati a ogni transito finiscono per trasformarsi in una spesa aggiuntiva consistente quando l’autostrada viene utilizzata ogni giorno.

A subire maggiormente gli effetti sono pendolari, lavoratori e piccoli operatori economici, che non sempre dispongono di alternative valide al trasporto su gomma. In molte aree, soprattutto lungo alcune direttrici extraurbane, l’assenza di collegamenti pubblici efficienti rende l’autostrada una scelta obbligata, amplificando il peso degli aumenti sul bilancio annuale.

Pedaggi 2026: il costo delle autostrade rapportato ai chilometri

Un parametro utile per confrontare tratte diverse è il costo del pedaggio ogni 100 chilometri, che permette di valutare il peso reale delle tariffe al di là della lunghezza del singolo percorso. Il dato emerge dal rapporto tra prezzo pagato e chilometri percorsi, riportato su base omogenea.

Da questo punto di vista, alcune tratte presentano valori particolarmente elevati. Collegamenti dell’area nord-occidentale, come quelli tra Novara e Milano o tra Torino e Novara, superano o sfiorano i 14 euro ogni 100 km. Costi superiori ai 10 euro ogni 100 km si registrano anche su diverse tratte del Centro e Sud Italia, dal Lazio alla Campania fino ad alcuni assi dell’Adriatico, confermando un livello tariffario alto indipendentemente dagli aumenti introdotti nel 2026.

Pedaggi 2026: tratte senza rincari e differenze territoriali

Nel 2026 una parte significativa della rete non è interessata da aumenti dei pedaggi autostradali. Circa un terzo delle tratte analizzate mantiene infatti le stesse tariffe dell’anno precedente, una situazione che riguarda collegamenti distribuiti tra Nord-Ovest, Centro Italia e, in modo più evidente, la Sicilia, dove sono presenti anche autostrade senza pedaggio.

Dai dati distribuiti da Altroconsumo, emerge come i rincari del 2026 siano in gran parte limitati a 10 centesimi a tratta, valore che rappresenta l’incremento più ricorrente tra quelli rilevati. Su numerosi collegamenti, anche di lunga percorrenza, l’adeguamento resta quindi minimo in termini assoluti.

Gli aumenti più consistenti, pari a 20 o 30 centesimi, riguardano invece un numero ristretto di tratte, prevalentemente lungo i principali assi nazionali come alcuni collegamenti dell’A1, dell’A4 e dell’A14. Accanto a questi casi, resta significativa la quota di tratte senza alcun rincaro, a conferma di un quadro frammentato in cui l’impatto degli aumenti varia sensibilmente da zona a zona.