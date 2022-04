Alfa Romeo Castello: il nuovo SUV (elettrico) top di gamma arriva nel 2027

Adotterà il pianale STLA Large, avrà una powertrain 100% elettrica e sarà ancora più grande della Stelvio: ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo E-SUV del Biscione

Dopo l’attesissima Tonale, il marchio Alfa Romeo ora punta ad allargare in maniera importante la propria gamma con alcuni modelli sempre in formato SUV decisamente interessanti nonchè provvisti (finalmente) di vari sistemi di elettrificazione. Il più importante e più “vicino a noi” in termini di uscita sul mercato è quello denominato Brennero, facente parte del segmento B e previsto sia in versione mild-hybrid che in quella 100% elettrica.

Quest’ultimo, però, dovrà poi lasciare spazio a una nuova “ammiraglia”, che prenderà il posto della Stelvio e che, con la sua lunghezza complessiva attesa intorno ai 4,90 metri, dovrebbe essere in grado di sfidare ad armi pari avversarie dal calibro delle BMW X5/X6 e della Mercedes GLE. Il suo nome? Per il momento questa nuova Alfa Romeo è conosciuta con il termine non ufficiale “Castello“, la quale avrà come caratteristica l’adozione della piattaforma Stellantis STLA Large e, quindi, di powertrain sia ibride plug-in che completamente elettriche.

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano nella rete, la futura Alfa Romeo Castello sarà la nuova top di gamma della Casa di Arese in termini di estetica, raffinatezza per i dettagli, tecnologia di bordo e spazio per i passeggeri. Farà parte del cosiddetto “segmento E” ed offrirà un listino di motorizzazioni molto variegato, con unità propulsive dalla potenza tra i 350 e i 600 cavalli e autonomie da 600 fino a 800 km con il singolo pieno di energia.

Qualche anticipazione sull’uscita e sui possibili prezzi? Per il momento le nostre sono solo ipotesi, ma crediamo verosimile il suo arrivo sul mercato entro il 2027 con un listino compreso tra gli 80 e i 120mila Euro. Le varie versioni, ovviamente, saranno disponibili in Italia e in tutta Europa, ma anche in diversi altri mercati internazionali come quello cinese e statunitense. Per avere qualche feedback più preciso, però, toccherà portare ancora un po’ di pazienza…