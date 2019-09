Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020, nuovo spot TV con Kimi Räikkönen

Al Museo Storico di Arese, Alfa Romeo ha annunciato un'innovativa attività di comunicazione per il lancio del Model Year 2020 di Stelvio e Giulia che vedrà protagonisti sullo schermo il pilota di F1 Kimi Räikkönen e sua moglie Minttu Räikkönen

Alfa Romeo, nella suggestiva cornice del Museo Storico Alfa Romeo di Arese, ha ufficialmente dato il via a una nuova attività di comunicazione, unica nel suo genere ed estremamente accattivante. Per il lancio di Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2020, già fissato per la il prossimo novembre, il marchio del Biscione ha scelto infatti scelto come Brand Ambassador Kimi Räikkönen e sua moglie Minttu Räikkönen,che saranno protagonisti di una mini-serie di 5 spot TV.

Già in occasione della presentazione delle serie speciali Alfa Romeo Racing di Giulia e Stelvio, Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi erano stati protagonisti di emozionanti riprese girate sul circuito del Proving Ground di Balocco. Il successo di quell’esperienza, che il pubblico internazionale ha accolto con grande favore, ha dato il là a questa nuova attività che vede come attore protagonista Kimi, pilota di Formula 1 anche conosciuto come “Iceman”.

Livrea speciale per il Gran Premio d’Italia

Alfa Romeo ha anche sveltato in anteprima mondiale la vettura, la C38, che correrà domenica il Gran Premio di Monza di F1. La monoposto è caratterizzata da una livrea speciale studiata appositamente dal Centro Stile Alfa Romeo, che vuole così omaggiare il mitico Gran Premio d’Italia con una vettura dal look pulito e sorprendente, impreziosita dal tricolore che campeggia sugli alettoni.

Annunci importanti, avvenuti presso il Museo di Arese “La Macchina del Tempo”. L’evento, a cui abbiamo partecipato con enorme piacere anche noi di Infomotori.com, ha visto la presenza di oltre 120 media da tutto il mondo e di ospiti straordinari come il Team Principal “Alfa Romeo Racing” Frédéric Vasseur, la pilota Michela Cerruti e Cesare Fiorio, oltre ovviamente a Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi.

Fra le notizie calde segnaliamo la stessa conferma che il crossover compatto Tonale non è più una semplice concept car ma una vettura reale che verrà commercializzata nel 2021 forte anche dei grandissimi riconoscimenti ricevuti dal debutto al Salone di Ginevra ad oggi con una grande attesa per la Tonale che sarà anche la prima Alfa Romeo elettrificata grazie ad un sistema ibrido plug in presente già sulla Renegade e sulla Compass viste in anteprima alla rassegna elvetica.

Circa la F1, Alfa Romeo è felice del sodalizio con la svizzera Sauber, augurandosi che come Alinghi vinse due America’s Cup pur non avendo la Confederazione Elvetica nessun mare, anche Sauber Alfa Romeo possano un giorno vincere il Mondiale pur non avendo la Svizzera alcun circuito! Nell’attesa si confida in un bel podio e su punti che facciano crescere un Team che sta dando ottimi risultati per la stessa Ricerca e Sviluppo Alfa Romeo oltre che l’utilizzo dei piloti in attività di marketing e comunicazione molto efficaci con lo stesso Brand Alfa Romeo ben visibile in tutti i GP del mondo, rinnovando una tradizione sportiva incredibile iniziata nel 1910 e già nel 1911 portò al primo titolo.

Forza Alfa quindi!