Alfa Romeo GTV6: Hugo Silva estremizza la sportiva del Biscione

Il designer portoghese Hugo Silva ha creato dei render su un'ipotetica versione da corsa della mitica Alfa Romeo GTV6 degli anni '80

Vi ricordate la mitica Alfa Romeo GTV6 degli anni ’80? Quella con motore 2.5 Litri V6 capace di 160 cavalli, con albero a camme per bancata e l’iniezione elettronica? Una delle sportive della Casa del Biscione per eccellenza, che oggi vi proponiamo in un’inedita versione da corsa: no, non siamo di fronte al suo ritorno nel mondo dell’automotive, ma a dei render creati dal designer portoghese Hugo Silva.

L’idea di base è quella di un’Alfa Romeo GTV6 ancora più sportiva e aggressiva: sul corpo vettura troviamo diversi elementi che ne esaltano l’aerodinamica, mentre il frontale è dominato da un enorme splitter con presa d’aria sul cofano e appendici aerodinamiche ai lati. Anche i passaruota sono stati ritoccati e impreziositi dalle immancabili minigonne sportive, mentre il posteriore ora porta in dote un diffusore ancora più imponente con tanto di alettone.

Dulcis in fundo, la GTV6 immaginata da Hugo Silva si presenta con pneumatici da gara, assetto ribassato e terminali di scarico posti lateralmente: che ne dite, vi piacerebbe il ritorno di un’Alfa Romeo sportiva modificata in questo modo?