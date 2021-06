Alfa Romeo: il B-SUV Brennero cambia nome in Palade (forse)

Secondo le ultime indiscrezioni il prossimo B-SUV costruito ad Arese non dovrebbe più chiamarsi Brennero, ma Palade come il passo che percorre la Val Senales

Dell’Alfa Romeo Brennero, ormai, vi abbiamo ormai svelato tutti i segreti: sappiamo che utilizzerà la piattaforma CMP del Gruppo PSA, grazie alla quale si potranno installare sia powertrain elettrificate che elettriche al 100%, e che assomiglierà alla Tonale, l’altro SUV che recentemente ha visto posticipare il suo debutto solamente all’anno prossimo.

Eravamo convinti anche del suo nome, Brennero… ma a quanto pare i piani alti della Casa del Biscione hanno preferito prendere un’altra strada: secondo le ultime indiscrezioni riportate dal magazine Automotive News, la Brennero sarà presto rinominata in “Palade” che definisce un altro passo alpino anche conosciuto come “Gampenpass” – lungo 1.518 metri e ubicato nella Val Senales in Trentino-Alto Adige. Questa informazione sarà a breve confermata da Alfa Romeo, assieme a quella dello stabilimento produttivo dove l’ormai ex-Brennero sarà prodotta: sarà quello di Tychy in Polonia ad avere questo onore?