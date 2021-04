Alfa Romeo Tonale, debutto rinviato al 2022

Nell'ultimo test di gennaio il nuovo CEO dell'Alfa Romeo, Jean-Phillippe Imparato, è rimasto deluso dalle performance della variante ibrida plug-in della Tonale, per le quali ha chiesto dei miglioramenti

Se stavate progettando l’acquisto della nuova Alfa Romeo Tonale entro la fine dell’anno… rimarrete delusi: la novità del 2021 insignita al Car of The Year Awards di inizio anno, infatti, è passata sotto la lente d’ingrandimento del nuovo CEO del Biscione, quel Jean-Phillippe Imparato che, al termine della prova svolta gli scorsi 19-20 gennaio, ha storto il naso nei confronti delle prestazioni della variante a tecnologia ibrida plug-in.

Il verdetto? Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale Automotive News Europe il lancio della Tonale sarà rinviato di almeno tre mesi al fine di migliorare in maniera importante le sue performance, che attualmente si basano sulla stessa piattaforma utilizzata dalle Jeep Compass e Renegade 4xe. I SUV americani, per l’appunto, portano in dote un 1.3 turbo-benzina associato a un’unità elettrica da 60 cavalli (per un totale di 190 o 240 CV a seconda della disponibilità del motore termico) e pacco batterie da 11,4 kWh, accreditato da un’autonomia massima in “full electric” di 49 km.

Grazie alla recente fusione tra i gruppi FCA e PSA che ha dato vita a Stellantis, tuttavia, la Tonale ora dovrà fare i conti con la più intrigante (almeno sulla carta a livello meccanico) Peugeot 3008, che sempre nella variante “alla spina” può offrire un 1.6 turbo da 200 cavalli in aggiunta a ben due propulsori elettrici (il primo installato sull’asse anteriore da 113 CV e il secondo sul posteriore da 100 CV) e a degli accumulatori più capienti da 13,2 kWh per una percorrenza massima in elettrico di 59 km. Come fare, quindi, a recuperare questo svantaggio e rendere ancora più prestazionale la bellissima Tonale? Per il momento tutti i dettagli sono avvolti nel mistero: se le indiscrezioni saranno confermate, tuttavia, il debutto del nuovo SUV Alfa Romeo avverrà nei primi mesi del 2022…