Alfa Romeo: nel 2023 arriverà una nuova sportiva. Che sia la nuova 33 Stradale?

Le ultime parole del CEO Imparato lasciano intendere il debutto per l'anno prossimo di un primo prototipo di supercar a motore endotermico

Anche se il futuro del marchio è l’elettrificazione, la Casa del Biscione sembra non essere ancora pronta a chiudere definitivamente il capitolo delle supersportive a motore endotermico. In una recente intervista pubblicata dal magazine Autocar, il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha infatti affermato che il brand di Arese è al lavoro su una nuova supercar che dovrebbe debuttare in formato “prototipo” nei primi mesi del 2023… e che potrebbe rappresentare il canto del cigno del V6 a doppio turbo-compressore (per l’occasione potenziato) già visto su Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

“Alfa è sinonimo di sportività. Nella prima metà del 2023 lanceremo un nuovo modello sportivo, per il quale abbiamo due soluzioni: a motore 100% elettrico oppure completamente endotermico. Posso affermare che questa vettura sarà molto eccitante, molto costosa e molto selettiva“, queste le parole di Imparato sull’argomento, alle quali si è aggiunto successivamente un secondo commento quando il giornalista di Autocar ha provato a menzionare, in questo contesto, il possibile ritorno in chiave moderna della mitica 33 Stradale degli anni ’60.

“Abbiamo diverse idee basate sulla nostra storia e tra queste c’è anche quella di un restyling della 33 – ha risposto il CEO di Alfa Romeo – La nuova vettura, tuttavia, sarà un modello unico e diverso da qualsiasi altro: in ciascuna delle nostre proposte troverai sempre una sorta di segnale del nostro DNA e della nostra eredità e lo troverai in modo chiaro e rapido. Quando la vedrete vi ricorderà certamente qualcosa del nostro passato. Ne sapremo di più a novembre“. Che il desiderio di molti appassionati sta per trasformarsi in realtà?