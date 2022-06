Alfa Romeo Spider Duetto e Vespa 50 Special-e: le due nuove icone di Garage Italia

L'atelier milanese Garage Italia Customs ha svelato le sue ultime due creazioni: la Duetto Hybrid e uno speciale modello di Vespa, dedicata a Giovannino Agnelli

Alla Milan Design Week, la fiera del mobile e dell’eleganza del capoluogo lombardo, anche l’automotive ha avuto il suo spazio privilegiato e tra i vari espositori è spiccata sicuramente la presenza di Garage Italia Customs, preparatore che ha presentato ufficialmente l’Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid e la Vespa 50 Special-e – quest’ultima a trazione elettrica e dedicata al ben conosciuto Giovannino Agnelli.

Sede del debutto delle due nuove icone di Garage Italia Customs è stato Piazzale Accursio, dove la Spider Duetto Hybrid ha messo in mostra le sue linee senza tempo abbinate a una powertrain ibrida di ultima generazione (con sistema KERS per il recupero dell’energia) che, di fatto, ha preso il posto dell’originale motore a iniezione da 2 Litri di cilindrata.

Al suo fianco ha trovato posto l’inedita Vespa 50 Special-e, il cui nome denota il fatto che la sua alimentazione è di tipo full-electric: studiato appositamente per questo modello, il kit di elettrificazione ha sostituito il tradizionale motore a combustione nello scompartimento laterale e offre un massimo di 7 kW di potenza per 100 km di autonomia con la singola ricarica – valori che rappresentano a tutti gli effetti delle performance migliori rispetto alle ultime tecnologie presenti sul mercato.

Per quanto riguarda l’estetica, la Vespa 50 Special-e di Garage Italia Customs (già disponibile in pre-order attraverso i canali ufficiali dell’atelier milanese) si distingue per la colorazione “lattementa” creata in collaborazione con R-M, al quale sono abbinati diversi dettagli bianchi a contrasto a livello delle manopole, dei profili dello scudo, delle fasce copri-pneumatico e dei portapacchi opzionali (all’anteriore e al posteriore). Caratteristica anche la sella a “gobbino”, rivestita da un innovativo materiale tecnico di derivazione nautica con speciali texture a diamante.

“Sono davvero felice di poter presentare la Special-e di Garage Italia Customs perché per me la Vespa non è soltanto un’icona di stile e di design – ha commentato Lapo Elkann, fondatore di Garage Italia Customs – Alla Piaggio, infatti, mi lega il profondo affetto per mio cugino Giovanni Alberto Agnelli che dell’azienda negli anni ‘90 è stato il Presidente. È a lui che dedico questa ultima creazione di Garage Italia. All’azienda di Pontedera sono inoltre legato da un ricordo di gioventù: per alcune settimane ne sono stato operaio quando avevo 17 anni“.

“Con Vespa 50 Special-e abbiamo puntato dritto al cuore degli amanti della dolcevita italiana – ha risposto il nuovo CEO di Garage Italia Customs, Sergio Esposito – Attraverso un design in continuità con il grande successo di Spiaggina, Vespa ne rafforza ulteriormente lo storytelling e si presenta all’estate con freschezza, colore, e il nostro tocco tutto italiano. Vespa 50 Special-e è già disponibile in pre-order da subito attraverso i canali ufficiali di Garage Italia Customs“. Per tutti gli interessati, la Spider Duetto Hybrid e la Vespa 50 Special-e possono essere ammirate presso la sede principale dell’atelier milanese fino a domenica 12 giugno.