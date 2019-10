Alfa Romeo Tonale: caratteristiche, motori, prezzo

Debutto al Salone di Ginevra 2019 per Alfa Romeo Tonale, atteso C-SUV del Biscione che arriva con motori benzina, Diesel e in un secondo momento anche con propulsione ibrida plug-in

Dopo il primo concept presentato da FCA in occasione del Salone di Ginevra 2019, Alfa Romeo Tonale sembra volersi mostrare pre la prima volta nella sua veste definitiva in attesa del debutto in società fissato per il 2021 dall’ultimo piano industriale. Le foto che vedete nell’articolo sono state pubblicate dal sito spagnolo CocheSpias e mostrano quella che, con qualche riserva, dovrebbe essere la Tonale di produzione.

Rispetto al Concept, questa possibile variante da strada presenta un frontale ridisegnato, meno estremo nel gruppo ottico ma sempre molto aggressivo, ed un posteriore leggermente rivisto ma tutto sommato in linea con la versione presentata a Ginevra. A stonare leggermente è la forma dei terminali di scarico, che sembrano essere una soluzione troppo inedita (come mai non ci ha pensato mai nessuno?) da risultare effettivamente commercializzabile.

SUV compatto Alfa Romeo Tonale: il Concept

Qui, invece, vedete il prototipo che anticipa il primo SUV compatto nella storia del celebre marchio italiano. Tecnicamente il tratto distintivo della Tonale è il sofisticato schema di propulsione ibrido abbinato alla trazione integrale. Al pari della sorella maggiore Alfa Romeo Stelvio, Tonale nasce per riscrivere le regole nella categoria di appartenenza. Tutto il progettato gravita intorno al pilota ed all’assoluto piacere di guida.

Esteticamente, l’attesissimo SUV Alfa Romeo stupisce grazie alla purezza delle linee, ispirate a gloriose classiche Alfa Romeo come Duetto, Disco Volante Spider, GT Junior, SZ e Brera. la sezione frontale vede protagonista il celebre scudetto Alfa Romeo circondato da sottili fari full LED con configurazione “3 più 3”. la fiancata, muscolosa e ben proporzionata, rientra a pieno negli stilemi del Biscione. La zona posteriore è tra i principali tratti distintivi della Tonale: il padiglione fortemente inclinato ed i fari a sviluppo orizzontale la rendono inconfondibile.

Gli interni puntano su uno stile minimale e sportivo: il cruscotto è composto esclusivamente da uno schermo digitale, mentre le principali gestioni della vettura sono gestite tramite un ulteriore schermo touchscreen da 10.25 pollici collocato nella console centrale. Il sistema di infotainment è stato studiato in modo da distrarre il meno possibile il guidatore.

Motori Alfa Romeo Tonale

La piattaforma è quella della Jeep Renegade mentre al lancio saranno disponibili le motorizzazioni 1.0 T3 Firefly da 120 CV e il 1.3 T4 Firefly da 150 e 180 CV.