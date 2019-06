Alfa Romeo Tonale eletta migliore Concept car al Car Design Award 2019

Klaus Busse, Head of FCA Design EMEA: "Siamo onorati di ricevere questo ambito premio assegnato al design di Tonale che, come ogni Alfa Romeo, nasce dal perfetto equilibrio tra heritage, velocità e bellezza"

Si è svolta ieri, in concomitanza con prima giornata del Parco Valentino 2019, la cerimonia di premiazione del Car Design Award organizzata dalla rivista Auto&Design. Nato nel 1984, il prestigioso concorso internazionale è suddiviso in tre categorie: Progetti di vetture di serie; Concept car e Miglior linguaggio di design di marchio. A conquistare il primo posto nella nella classifica delle Concept car è stata l’Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale eletta migliore Concept car al Car Design Award

Il successo dell’Alfa Romeo Tonale come migliore Concept car al Car Design Award è stato commentato così da Klaus Busse, Head of FCA Design EMEA: “Siamo onorati di ricevere questo ambito premio assegnato al design di Tonale che, come ogni Alfa Romeo, nasce dal perfetto equilibrio tra heritage, velocità e bellezza. Infatti, racchiude in sé i canoni che caratterizzano lo stile italiano e il linguaggio unico di Alfa Romeo: senso delle proporzioni, semplicità e cura per la qualità delle superfici, per un design innovativo ma fedele a una tradizione universalmente apprezzata“.

L’Alfa Romeo Tonale è un compact SUV a vocazione urbana dalla personalità sportiva. Infatti, i tratti distintivi dello stile italiano vengono proiettati nel futuro in una sintesi tra il prezioso heritage del marchio e un’anticipazione di nuovi canoni. Come da manifesto Alfa Romeo, ogni dettaglio è concepito in funzione del guidatore mentre il piacere di guida risiede nell’ergonomia, nei pregiati materiali e soprattutto nell’impareggiabile dinamismo. Inoltre, la concept car Tonale rappresenta l’elettrificazione secondo Alfa Romeo: l’incontro tra le tecnologie più evolute e la proverbiale dinamica di guida diventa opportunità e rappresentazione tangibile di nuove sfide.

Il design di Tonale è proiettato al futuro, con dimensioni compatte racchiudono l’unicità del design italiano e lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo. Nel suo design ricorrono stilemi entrati nella storia di Alfa Romeo e ne diventano manifestazione tangibile, grazie a un’esecuzione che suscita un approccio moderno alla nuova anatomia Alfa Romeo. La personalità di Tonale viene esaltata dai dettagli esclusivi in Alcantara, materiale sinonimo di lifestyle contemporaneo, interamente Made in Italy e Carbon Neutral, capace di offrire una combinazione di prestazioni sensoriali, estetiche e tecniche uniche. Grigio antracite scuro plain per il cielo, che dona un effetto cockpit agli interni grazie alle sue doti di aderenza, resistenza all’usura in condizioni estreme e traspirabilità, che ne fanno un must per le vetture più performanti, mentre il pianale è in Alcantara grigio mélange con una innovativa lavorazione.

Un elemento che richiama la tradizione del DNA di Alfa Romeo è la ruota “teledial”: il design del cerchio da 21″ di Tonale richiama questo concetto del “disco telefonico” attraverso una struttura architettonica leggera, che presenta una realizzazione pulita e di grande impatto del tema circolare. Sulla fiancata si avvicendano volumi pieni ed eleganti propri di vetture apparentemente lontane per generazione e tipologia, che richiamano le qualità cariche di fascino delle forme pure della Duetto o della Disco Volante Spider, mentre la “Linea GT” di Tonale reinterpreta la sensazione di tensione e sicurezza della pluripremiata GT junior. Il posteriore di Tonale viene impreziosito e ingentilito da un lunotto avvolgente e completato nella parte superiore dall’ala sospesa che ne esalta la continuità con il tetto trasparente.

Il design degli interni di Tonale, che trae ispirazione della storia racing di Alfa Romeo, ne rievoca la passione offrendo una guidabilità vivace grazie alle sue forme dinamiche e potenti. Gli interni di Tonale sono fortemente concepiti in funzione del guidatore ma anche per ospitare comodamente i suoi passeggeri. Le linee disegnate sono equilibrio di armonia e tensione e si ha la sensazione che l’intero veicolo sia sempre pronto a scattare. Gli interni di Tonale suscitano forti emozioni amplificate dal contrasto tra i preziosi materiali.