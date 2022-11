Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4: prova su strada della versione da 280 CV

La nuova Alfa Romeo Tonale PHEV sarà equipaggiata con un motore 1.3 turbo benzina in abbinamento a un'unità elettrica sull'asse posteriore: ecco i primi dettagli

Presto la gamma dell’Alfa Romeo Tonale accoglierà un nuovo modello tanto atteso dagli appassionati: ci stiamo riferendo alla Tonale Plug-in Hybrid Q4, che di fatto diventerà anche la prima versione in assoluto ad adottare la trazione integrale sulle quattro ruote motrici. Rispetto alle motorizzazioni che abbiamo conosciuto durante il lancio ufficiale, questa volta sotto il cofano ci sarà un 1.3 turbo-benzina MultiAir per l’asse anteriore in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 90 kW per quello posteriore, che aiuta a spingere la potenza massima della vettura fino alla soglia dei 280 cavalli.

Grazie alla nuova motorizzazione Plug-In Hybrid Q4, Alfa Romeo Tonale assicura la massima efficienza e sostenibilità grazie a sistemi di elettrificazione concepiti per essere al servizio del marchio. L’avanzato sistema ibrido combina un motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3L, accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori, con un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm, al posteriore. La batteria agli ioni di litio – che eroga 306 volt e ha una capacità di 15,5 kWh – offre un’autonomia elettrica di oltre 80 km nel ciclo urbano e più di 600 km di autonomia totale, posizionando Tonale Plug-In Hybrid Q4 come uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti. Performance d’eccellenza anche in termini di sostenibilità: grazie alla nuova motorizzazione ibrida, infatti, le emissioni di Co2 vengono ridotte fino a 26g/km, consentendo di abbattere le emissioni complessive della gamma Alfa Romeo di circa il 40%. Il risparmio è elevato anche nei consumi, ridotti a 1,14 litri per 100 km nel ciclo WLTP. In nome della massima efficienza, una ricarica completa della batteria richiede meno di 2,5 ore quando si utilizza l’onboard charger da 7,4 kW.

Dotato di un sistema di trazione integrale Q4 − trazione anteriore con motore termico e trazione posteriore con motore elettrico – Tonale Plug-In Hybrid Q4 assicura il caratteristico piacere di guida Alfa Romeo, garantendo un’agilità, una leggerezza e una dinamica di guida da best in class.

Infine, Tonale Plug-In Hybrid Q4 combina efficienza e sostenibilità con la massima sportività. La potenza totale di 280 CV la posiziona ai vertici nel segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica, che può raggiungere i 206 km/h in modalità ibrida. La sensazione di potenza che si può raggiungere in accelerazione è amplificata dal sistema e-AWD: la coppia istantanea del motore elettrico, infatti, rende la risposta dell’asse posteriore immediata non appena si preme il pedale dell’acceleratore.

Dal punto di vista della meccanica, la nuova Alfa Romeo Tonale PHEV conferma invece quanto di buono ha già saputo mostrare con le versioni mild-hybrid: non mancano le sospensioni McPherson indipendenti con tecnologia FSD a ridotto raggio di sterzata, così come gli ammortizzatori elettronici Dual Stage Valve, impostabili alternativamente su tarature più rigide (e quindi sportive) oppure più confortevoli attraverso il selettore Alfa DNA presente sulla plancia, e l’impianto frenante Integrated Brake System, il quale assicura il giusto equilibrio tra il sistema di frenata rigenerativa e quello tradizionale di frenata dissipativa (che entra in gioco una volta premuto il pedale del freno).

Lato connettività, infine, la nuova Alfa Romeo Tonale PHEV è equipaggiata con un inedito Digital Cockpit da 12,3” e con un sistema infotainment di ultima generazione su schermo centrale da 10,25”, provvisto di compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, assistente a comandi vocali Amazon Alexa e aggiornamenti over-the-air. Presente all’appello anche la suite di ADAS di Livello 2, comprendente in ognuno dei quattro allestimenti previsti in gamma (Super, Sprint, Ti e Veloce) il cruise control adattivo intelligente con Speed Control, mantenimento della corsia e sistema di riconoscimento della segnaletica stradale attraverso le molteplici telecamere disponibili a bordo.

ALFA ROMEO TONALE PHEV: IMPRESSIONI DI GUIDA

Ed eccoci finalmente alla prova su strada della Tonale Plug in Hybrid che dimostra come la soluzione elettrica abbinata a un motore tradizionale possa fare cose impensabili fino a pochi anni fa. Pur essendo spinta infatti solo da un motore benzina di 1,3 litri (sovralimentato) la Tonale PHEV offre la bellezza di 280 CV e un temperamento sorprendente con una accelerazione fulminea abbinata a una motricità esaltata sia dalla trazione integrale sia dal lavoro telaistico svolto dagli ingegneri Alfa Romeo.

Che l’Alfa Romeo Tonale sia una vettura che piace è dimostrato sia dagli ordini che sta registrando ogni settimana sia dai premi che ogni mese conquista a partire dal nostro (Auto Più Bella del Web 2022) che abbiamo consegnato proprio in occasione della presentazione stampa internazionale della Tonale PHEV Q4!

Bella fuori (splendida blu, ma anche rossa fa la sua parte…) e curata internamente, tanto da poter tranquillamente competere con le C SUV Premium che affollano il segmento particolarmente vivace dove troviamo le tedesche Audi Q3, Mercedes GLA e BMW X1, giusto per fare qualche nome! La Alfa Tonale non sfigura affatto con nessuna rivale né per design, né per cura nei dettagli e soprattutto sul versante dinamico dove la trazione Alfa mette in riga tutti come abbiamo potuto verificare sia sulle strade piemontesi attorno al circuito Stellantis di Balocco (che festeggia nel 2022 i suoi primi 60 anni di vita) sia proprio in pista dove pur essendo un SUV dimostra un comportamento dinamico davvero sorprendente.

Sulla Tonale ci si trova subito a proprio agio grazie ad un posto guida facilmente personalizzabile, oltre all’abbondante spazio che consente a quattro persone alte 1,90 metri di stare comodi senza mangiarsi le ginocchia. Buona la visibilità e tutti i comandi sono intuitivi e dopo pochi chilometri sembra di esser stati da una vita con questa vettura a differenza di sue rivali in cui vai in tilt solo per cambiare la stazione radio!

Lasciato il circuito di Balocco in provincia di Vercelli situato in mezzo alle famose risaie ci siamo diretti verso Biella, capitale della lana dove abbiamo apprezzato la guida elettrica urbana per poi proseguire verso il Lago di Viverone molto suggestivo e quindi affrontare le strade tortuose del locale Parco Naturale dove prima ci siamo divertiti ad arrampicarci in mezzo ad un misto veloce reso più “divertente” dalla pioggia che ha reso umido l’asfalto e fatto cadere le foglie che però non hanno messo a disagio la trazione della nostra Tonale. In discesa poi ha dato il meglio di sè, sfruttando pure la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria dandoci altri chilometri a zero emissioni.

Brillante, maneggevole, insonorizzata e silenziosa anche nella prova pavè dove non abbiamo avvertito nessun cigolio o scricchiolio a conferma dell’ottimo lavoro svolto nello stabilimento di Pomigliano d’Arco perché merita ricordare che l’Alfa Romeo Tonale è 100% Made in Italy! I consumi sono sempre contenuti e anche con una guida sporca e nervosa l’abbinamento termico/elettrico abbatte la media sia delle emissioni sia dei consumi offrendo delle medie davvero contenute e dimostrate anche dall’essere sotto i fatidici 30 grammi di C02 per 100 km che la rendono una vettura azienndale perfetta.

Se ve ne siete innamorati potete già prenotarla, ma i primi fortunati la potranno guidare solo dalla prossima primavera e visto l’apprezzamento che sta riscontrando fareste meglio a versare rapidamente l’anticipo e bloccarvi la vettura se volete farvi insieme la stagione estiva…

Una Tonale vincente che fa sorridere sia i dirigenti Alfa e soprattutto gli alfisti che si trovano un serpente con la testa a forma di spina ma con la tranquillità che il temperamento sportivo non è assolutamente scomparso, ma anzi è aumentato mentre il sound è invece decisamente cambiato e sarà sempre più silenzioso perché la corsa verso l’elettrificazione in Casa Alfa sarà davvero veloce!

Decisamente da provare e sicuramente scorderete rapidamente il fatto della cilindrata contenuta ma non certo la scuderia da 280 cavalli.