Gamma Cupra e-HYBRID: più autonomia, prestazioni e tecnologia

CUPRA e-HYBRID: la sportività incontra l’elettrificazione

CUPRA, marchio spagnolo del Gruppo Volkswagen, conferma il proprio ruolo da protagonista nella transizione verso la mobilità sostenibile, grazie a una gamma e-HYBRID che combina tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un design sportivo distintivo. Il brand ha già superato le 15.000 unità ibride plug-in vendute in Italia, posizionandosi come il PHEV più acquistato nel nostro Paese, quarto mercato mondiale per importanza dopo Germania, Regno Unito e Spagna. Una leadership costruita su scelte tecniche innovative, come il nuovo sistema ibrido plug-in di seconda generazione, che oggi equipaggia CUPRA Formentor, Terramar, Leon e Leon Sportstourer.

Una nuova generazione di powertrain ibridi plug-in

Alla base dell’evoluzione e-HYBRID troviamo un nuovo motore 1.5 TSI, abbinato a un propulsore elettrico trifase da 85 kW, per una potenza di sistema che raggiunge i 272 CV e i 400 Nm di coppia massima, già disponibili a soli 860 giri/minuto. Questo significa una risposta estremamente pronta, fluida e vigorosa sin dai bassi regimi, perfetta per chi cerca una guida dinamica senza rinunciare all’efficienza.

Fondamentale anche l’introduzione di un pacco batteria completamente nuovo, da 19,7 kWh: quasi il doppio rispetto alla generazione precedente. Grazie a questa evoluzione, la nuova gamma CUPRA e-HYBRID è ora in grado di percorrere fino a 125 km in modalità elettrica, garantendo piena copertura dei tragitti quotidiani di un automobilista medio europeo. La composizione della batteria, a base di nichel, manganese e cobalto, offre al tempo stesso leggerezza, affidabilità e capacità di ricarica rapida.

Più efficienza, meno emissioni, tempi di ricarica ridotti

La nuova architettura e-HYBRID si traduce in un’efficienza superiore e in emissioni di CO₂ ridottissime, comprese tra i 9 e i 10 g/km nel ciclo combinato WLTP. Ma le prestazioni ambientali non sono l’unico vantaggio. CUPRA introduce infatti, per la prima volta sulla gamma ibrida, la ricarica in corrente continua fino a 50 kW, che consente di passare dal 10% all’80% in appena 26 minuti. In ambito domestico o urbano, la ricarica AC è stata potenziata fino a 11 kW, con tempi da 0 a 100% inferiori alle due ore e mezza. Questo consente di sfruttare al massimo le potenzialità dell’elettrico sia a casa che in viaggio, un elemento chiave per chi cerca praticità e flessibilità.

Un’esperienza digitale ispirata ad Audi

Anche sul fronte tecnologico, la gamma CUPRA e-HYBRID compie un deciso salto in avanti. Il sistema di infotainment di nuova generazione si ispira direttamente al know-how del Gruppo Volkswagen e in particolare ad Audi. Il grande display touch da 12,9 pollici integra riconoscimento vocale, CUPRA Virtual Cockpit da 10,25” e connessione wireless per Apple CarPlay™ e Android Auto™, mentre la Connectivity Box consente la ricarica a induzione per smartphone. L’abitacolo è impreziosito da materiali sportivi, finiture color rame e da una dashboard con design parametrico 3D, che rafforza il carattere premium e sportivo dei modelli.

CUPRA Formentor: il SUV coupé che piace ai giovani

Formentor rappresenta il cuore pulsante della gamma CUPRA. Non solo perché è il modello più venduto del brand, ma anche perché nella versione e-HYBRID rappresenta quasi il 40% delle vendite complessive. Il suo successo è trainato anche da un pubblico giovane e dinamico: l’età media del cliente è di soli 41 anni, ben al di sotto di quella registrata da altri marchi nello stesso segmento.

La motorizzazione ibrida plug-in è disponibile in due configurazioni, da 204 o 272 CV, abbinate al cambio DSG. L’offerta commerciale prevede nessun anticipo e una rata mensile da 395 euro, rendendo il modello accessibile anche a chi desidera entrare nel mondo dell’elettrificazione senza rinunciare allo stile e al piacere di guida. Con consumi ridotti fino a 0,4 l/100 km, un’autonomia combinata che può arrivare a 860 km e un concept pubblicitario accattivante – “Dimenticati di fare carburante” – Formentor è il PHEV di riferimento per chi cerca performance e libertà.

CUPRA Terramar: SUV ibrido e spazioso, anche in versione italiana

Terramar è il SUV più pratico e spazioso della gamma, con un bagagliaio di grande capacità e un’abitabilità superiore. Il modello nasce per offrire comfort e versatilità, senza dimenticare l’anima sportiva. Anch’esso è disponibile con propulsore da 204 o 272 CV, e propone l’inedita versione Impulse, sviluppata in esclusiva per il mercato italiano. Questa variante offre cerchi da 20”, LED Matrix, portellone elettrico, sedili in Dinamica® e illuminazione ambientale avanzata. I prezzi partono da 295 euro al mese, con anticipo di 8.000 euro.

CUPRA Leon e Leon Sportstourer: sportività accessibile

Per chi cerca una berlina compatta ma sportiva, CUPRA Leon e-HYBRID è una delle scelte più convincenti. Grazie al prezzo d’ingresso di 185 euro al mese, è molto apprezzata da un pubblico giovane: il segmento registra infatti l’età media più bassa dell’intera gamma. Il sistema ibrido è lo stesso degli altri modelli, con potenze da 204 e 272 CV, mentre la dotazione include display touch da 12,9”, climatizzatore tri-zona, cerchi da 18” e assistenza alla guida avanzata.

La versione Sportstourer, con il suo ampio bagagliaio e l’eccellente abitabilità, aggiunge praticità a uno stile dinamico, e parte da 225 euro al mese. Entrambe le varianti sono perfette per chi cerca una famigliare prestazionale e tecnologicamente avanzata.

Più vantaggi, meno compromessi

La nuova gamma CUPRA e-HYBRID non è solo più potente ed efficiente, ma porta con sé vantaggi concreti per il cliente finale. Dall’autonomia elettrica estesa fino a 125 km alla migliore erogazione della coppia già dai bassi regimi, fino alla comodità della ricarica domestica e alla riduzione delle emissioni, ogni elemento è stato pensato per migliorare la quotidianità del guidatore. A tutto questo si sommano il risparmio sui costi di utilizzo, l’accesso ai fringe benefit aziendali, e una tecnologia più sostenibile, che non impone compromessi sul piacere di guida.