Alfa Romeo Tonale: ordini aperti per il diesel da 130 cavalli, prezzi da 35.500 Euro

La Casa di Arese ha dato il via agli ordini della Tonale in versione diesel, disponibile nei tre allestimenti Super, Sprint e Ti

Al fianco del pubblicizzato 1.5 Hybrid da 130 o 160 cavalli, ora il listino dell’Alfa Romeo Tonale si arricchisce di una nuova motorizzazione che renderà sicuramente la vita più semplice a tutti coloro che sono soliti percorrere tanti chilometri in autostrada. La Casa del Biscione, infatti, ha presentato il motore quattro cilindri 1.6 Diesel con tecnologia Multijet da 130 CV e 320 Nm di coppia massima, che abbiamo già visto su Jeep Renegade e Compass e per il quale gli ordini in concessionaria (ma anche online) sono già partiti in questi giorni.

Questa motorizzazione è abbinata alla trazione anteriore e al cambio automatico a doppia frizione a sei velocità, che aiuta a contenere i consumi nell’ordine dei 5,5 Litri ogni 100 km percorsi e dei 145 g/km di CO2 introdotta nell’aria. La disponibilità? In tutti e tre gli allestimenti della gamma che già conosciamo, declinata nella versione di base Super (da 35.500 Euro), in quella intermedia Sprint (da 38.000 Euro) e in quella più completa e raffinata Ti (da 40.500 Euro).