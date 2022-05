Alfa Romeo Tonale: tutte le informazioni su prezzi, motori e allestimenti

Due motorizzazioni 1.5 Hybrid, da 130 e 160 cavalli, e cinque allestimenti: la nuova Alfa Romeo Tonale attacca il mercato italiano da 35.500 Euro

Finalmente ci siamo: dopo la presentazione ufficiale e la nostra prova su strada in anteprima (che vi invitiamo a leggere seguendo questo link), ora è uscito il listino definitivo della nuovissima Alfa Romeo Tonale, primo SUV della Casa del Biscione già ordinabile nelle concessionarie in diverse configurazioni che andranno ad accontentare praticamente tutte le tipologie di clienti. Assieme alla versione Edizione Speciale, infatti, la gamma conta ben cinque altri allestimenti declinati in base alle due sole motorizzazioni disponibili su piattaforma 1.5 Hybrid, rispettivamente da 130 e 160 cavalli.

Partiamo dalla più “piccola”: l’Alfa Romeo Tonale con propulsore mild-hybrid da 130 CV attaccherà il mercato italiano con l’allestimento di base Super da 35.500 Euro, che sale a 38.000 Euro nel caso di quello denominato Sprint e a 39.000 Euro per quanto riguarda l’Edizione Speciale. Leggermente più costosa la seconda versione, quella più potente da 160 CV: quest’ultima sarà commercializzata negli allestimenti Ti (42.300 Euro), Veloce (44.800 Euro) ed Edizione Speciale (da 41.000 Euro), la più pregiata e lussuosa che si trova al vertice della gamma europea.

Entrando maggiormente nei dettagli, gli allestimenti dell’Alfa Romeo Tonale partono con la versione Super che include di serie i cerchi in lega da 18”, i gruppi ottici Full LED anteriori e posteriori, la plancia con inserti 3D e sedili Tex Alfa provvista di Digital Cockpit da 12,3” e infotainment da 10,25” più Bluetooth, assistente vocale e compatibilità in wireless Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico bizona e il sistema Keyless Go. Tra gli ADAS, inoltre, sono presenti la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il Lane Departure Warning, il Lane Keeping Assist, il riconoscimenti della segnaletica stradale, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e gli Alfa Connected Services.

Passando all’allestimento Sprint, l’Alfa Romeo Tonale aggiunge i rivestimenti dei sedili in Tex Alfa Carbon e tessuto tecnico Soft-Touch con cuciture rosse, il volante sportivo in pelle, l’infotainment con navigatore, la piastra per la ricarica induttiva dello smartphone, il cruise control adattivo e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. L’allestimento Ti, a seguire, alza ancora di più l’asticella con i cerchi da 18” diamantati in nero lucido, i fari anteriori Matrix LED adattivi, il portellone ad azionamento elettrico e la telecamera posteriore per le manovre in retromarcia.

Un gradino sotto il top di gamma troviamo successivamente l’allestimento Veloce, che offre l’Alcantara traforata e il tessuto tecnico soft-touch con cuciture rosse per sedili e plancia, la pedaliera e i paddle shift di cambiata in alluminio, i cerchi in lega diamantati da 19”, i vetri posteriori privacy, le pinze freno rosse della Brembo e le sospensioni adattive “Alfa Dual Stage”. La ciliegina sulla torta, infine, è rappresentata dall’Edizione Speciale, che integra a quella precedente la plancia in soft-touch con doppie cuciture grigie e i cerchi da 20 pollici.

Per quanto riguarda gli accessori, il listino dell’Alfa Romeo Tonale include il pacchetto ADAS con sistema di centraggio della corsia e assistenza nelle condizioni di traffico cittadino, il Pack Techno (disponibile da luglio con telecamera a 360°, monitoraggio degli angoli ciechi, sensori di parcheggio laterali, assistenza durante i parcheggi e specchietti esterni auto-oscuranti) e l’intero catalogo Mopar, appositamente progettato per il nuovo SUV ibrido costruito in quel di Arese.