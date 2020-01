Alfa Romeo: un SUV o una GT per festeggiare i 110 anni

Il prossimo 24 giugno Alfa Romeo compie 110 anni: per l'occasione potrebbe esserci una sorpresa per gli appassionati del brand. Queste sono le nostre ipotesi

Si avvicina a grandi passi la data del 24 giugno che coincide con i 110 anni dalla nascita di Alfa Romeo e per l’occasione sono in programma diverse iniziative tra cui, secondo alcuni rumors, anche l’uscita di un nuovo modello.

Alfa Romeo: un regalo ai clienti per i propri 110 anni?

Il 24 giugno 2020 Alfa Romeo compie 110 anni e questa è di per sé già una notizia. La casa del Biscione, ne siamo sicuri, non lascerà passare questo importante evento senza le celebrazioni del caso. Per ora vige il massimo riserbo su quanto accadrà, ma ormai da giorni si susseguono voci che vorrebbero l’uscita anche di un nuovo modello per celebrare questo anniversario.

Secondo le più attendibili, Alfa Romeo potrebbe decidere di presentare un nuovo SUV di segmento B o addirittura una vettura ibrida GT in serie limitata. L’ipotesi SUV prende forza anche per il fatto che a marzo, in occasione del Salone di Ginevra, arriverà la versione definitiva della Tonale e questo non esclude affatto, anzi, l’idea che possa esserci proprio in arrivo un veicolo di questo tipo creato ad hoc sulle piattaforme di PSA.

Poi c’è un’idea che ci solletica particolarmente: e cioè che in Alfa stiano pensando a una vera sorpresa, magari dall’animo sportivo, come ad esempio una GT disponibile (anche) con motorizzazioni ibride plug-in. Ancora un po’ di tempo e la nostra curiosità verrà saziata.