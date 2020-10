Alieno Arcanum: la supercar bulgara del futuro da 5.221 cavalli!

A due anni di distanza dalle prime anticipazioni, il marchio bulgaro Alieno ha svelato alcune nuove foto della sua hypercar Arcanum, una sportivissima che ricorda nelle linee le più recenti Lamborghini

Sembra una Lamborghini… ma non lo è! Ve l’avevamo presentata oltre due anni fa, quando l’azienda che dovrà metterla su strada aveva preso vita, e oggi finalmente possiamo darvi qualche dettaglio in più. Non ve la ricordate? Eccola qua: si chiama Alieno Arcanum ed è una supercar estrema che adotta tecnologie futuristiche finora mai viste nel mondo dell’automotive, a partire dal suo sensazionale motore elettrico che, da comunicato ufficiale, sembra sarà in grado di erogare la bellezza di 5.221 cavalli e 8880 Nm di coppia massima (!).

Lo scopo? Diventare l’auto più potente e avveniristica mai prodotta, con una carrozzeria dalle forme spigolose e taglienti volute per massimizzare la sua efficienza aerodinamica alle alte velocità. Guardandola da vicino, in effetti, ricorda molto le Lamborghini di ultima generazione, come la Aventador SVJ o addirittura la Sesto Elemento, dalle quali però si distingue per delle sfaccettature sulle fiancate ancora più pronunciate e per quella “pinna” centrale che connette la parte finale del tettuccio con il mastodontico alettone posteriore, volto ad assicurare il massimo della downforce per un’aderenza all’asfalto da prima della classe.

Rispetto ai primi render prodotti dal brand Alieno, che presentano solamente gli esterni della vettura, oggi possiamo mostrarvi anche le immagini dei possibili interni che caratterizzano questa hypercar. Come potete vedere nelle foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo, l’abitacolo sembra più vicino al cockpit di un’astronave che a una vettura sportiva da corsa, soprattutto per la presenza di ben otto display che rendono completamente digitale l’intera esperienza di pilota e passeggero. Ma non è tutto: nell’abitacolo dell’Arcanum si possono notare anche due portabicchieri con funzioni riscaldante e raffreddante, i sedili sportivi con riscaldamento elettronico, lo sterzo robotizzato con display integrato e la consolle centrale “sospesa” come stesse galleggiando.

Peculiarità davvero interessanti e appariscenti per questa hypercar, che per il momento non è entrata in produzione ma è ancora allo stadio di prototipo su carta (o meglio, a schermo). Qualche anticipazione sul suo prezzo al pubblico? Come annunciato dal brand Alieno, la Arcanum sarà costruita esclusivamente su ordinazione e potrà contare su diversi versioni, con un listino in partenza da 750mila Euro ma in grado di raggiungere quota 1,5 milioni di Euro per il modello top di gamma. Vi terremo aggiornati.