Alieno Unum: la seconda hypercar bulgara arriva a 5.221 cavalli!

L'azienda bulgara Alieno ha svelato i primi render della Unum, hypercar estrema sviluppata in più versioni - da quella stradale a quella destinata all'utilizzo in circuito

Vi ricordate la Arcanum? Bene, perchè ora la gamma dell’azienda bulgara Alieno può contare (almeno sulla carta) su un’altra hypercar che prende il nome di Unum, sempre esagerata nelle linee estetiche (che presentano alcuni richiami ai modelli Lamborghini) quanto nella powertrain che, nella sua versione destinata all’utilizzo in circuito, può arrivare ad erogare una potenza complessiva di ben 5.221 cavalli (!).

Andiamo con ordine: la Alieno Unum, disponibile indicativamente a partire dal 2027, sarà realizzata in due modelli specifici chiamati rispettivamente THF (The Heavenly Founde) e TRS (The Race Successor), dei quali il primo incentrato sull’utilizzo stradale e il secondo, provvisto di molteplici appendici e bargeboards e quindi di aerodinamica attiva, destinato alla pista. Le differenze, ovviamente, riguardano anche il motore: il modello THF è equipaggiato con una powertrain elettrica a quattro step di potenza (RP2 da 2647 CV, RP3 da 3531 CV, RP4 da 4413 CV ed RP5 da 5221 CV e 8880 Nm di coppia massima) che progressivamente parte da 12 unità elettriche fino a ben 24 unità disponibili per il guidatore (sei per ruota nel livello più potente).

Passando alla Unum TRS, la dotazione diventa ancora più esagerata dal momento che la powertrain è formata da 24 motori elettrici ad aria fredda gestiti attraverso il principio dell’espansione dell’aria compressa pressurizzata fino a 700 bar, che consente di erogare la potenza complessiva (sempre 5.221 cavalli per 584 km/h di velocità massima) in maniera praticamente istantanea. Differenziata anche la gamma dei pacchi batterie con architettura a 800V, che parte dalle celle LiPo SBP (Street Battery Pack) da 180 kWh passando per quelle TBP (Track Battery Pack) da 120 kWh fino alle RBP (Race Battery Pack) da 60 kWh.

Le ultime, destinate all’utilizzo in circuito, sono quelle che forniscono l’energia in maniera più veloce e diretta ma hanno una durata inferiore, mentre le prime offrono prestazioni diametralmente opposte e quindi sono più indicate per l’utilizzo stradale. In ogni caso la ricarica di tutte e tre può avvenire attraverso le colonnine fino a 350 kW in tempi davvero brevi, comunque entro i trenta minuti per un passaggio 0-100% di disponibilità energetica. I prezzi? La Alieno Unum THF oscilla tra 1,8 e 2,7 milioni di Euro, mentre la più specialistica TRS da 3 fino a 4,5 milioni di Euro a seconda della dotazione.