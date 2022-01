All’asta la Buick Roadmaster Cabriolet di “Rain Man”

Bonhams, la casa d'asta che ha organizzato la vendita, pensa che la vettura, appartenuta a Dustin Hoffman, possa essere battuta a un prezzo tra i i 150.000 e i 250.000 dollari

Avete mai sognato di mettervi in garage una vettura comparsa in un film? Ora avete l’occasione per farlo, anche se l’auto in questione non è una supersportiva impegnata in qualche action movie, ma un modello storico. La casa d’aste Bonhams, infatti, a partire dal 27 gennaio, metterà in vendita la Buick Roadmaster Cabriolet di “Rain Man“.

La Buick Roadmaster Cabriolet oggetto di questa particolare asta è un modello del 1949 ed è stata utilizzata durante le riprese di “Rain Man“, film 1988 e che aveva per protagonisti i fratelli Charlie e Raymond Babbit, interpretati rispettivamente da Tom Cruise e Dustin Hoffman. La pellicola fu un vero successo sia a livello di critica sia a livello di pubblico, tanto che vinse l’Orso d’oro al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1989 e fece incetta di statuette ai Premi Oscar aggiudicandosi il titolo di miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale. L’opera costo complessivamente 25 milioni di dollari e ne fruttò oltre 350 a livello mondiale, di cui 170 in patria. In Italia arrivò nei cinema dal 3 marzo 1989 e fu il secondo film per incassi della stagione 1988-89 alle spalle di “Chi ha incastrato Roger Rabbit”.

La Buick Roadmaster Cabriolet è stata acquistata poco dopo l’uscita della pellicola proprio da Hoffman che l’ha sempre custodita con grande cura, esponendola in pubblico solamente in occasione di un evento del Buick Car Club nel 1989. “La Buick è stato in deposito troppo a lungo quando invece dovrebbe essere guidata, goduta, e amata“, ha dichiarato l’attore. L’auto monta un motore da 150 CV e cambio automatico a due marce. Le sospensioni anteriori sono indipendenti e i quattro freni a tamburo. La General Motors tolse dal mercato la Roadmaster alla fine del 1996, con l’ultimo esemplare che uscì dalle catene di montaggio il 13 dicembre. Bonhams ha stimato che l’auto possa essere battuta a un prezzo tra i i 150.000 e i 250.000 dollari.