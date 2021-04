All’asta la Corvette Grand Sport di Fast & Furious 5

Una Corvette Grand Sport utilizzata all'interno del film Fast & Furious 5 è stata messa all'asta dal sito Volocars.com. Il prezzo di partenza è di 85mila euro, le offerte si potranno fare dal 14 al 21 aprile

Se vi piacciono le auto d’epoca questo articolo fa per voi. In realtà la notizia di cui vogliamo parlare è adatta anche a coloro in cerca di memorabilia di film di grande successo. In particolare di Fast & Furious visto che una Corvette Grand Sport utilizzata nel quinto episodio è finita all’asta.

Fast & Furious 5: all’asta la Corvette Grand Sport di Vin Diesel

La vettura che verrà assegnata al migliore offerente (la base d’asta organizzata da Volocars.com è di circa 85mila euro) è uno dei tre esemplari risalente degli anni Sessanta e che è uscito incolume dalle riprese del film. Complessivamente sono state 12 le auto utilizzate, ma nove di queste non sono state così fortunate e sono finite letteralmente in pezzi. La Corvette Grand Sport all’asta non è un modello originale e per questo il valore dell’asta è molto più contenuto rispetto a una versione immacolata in tutto e per tutto.

L’auto è stata immatricolata nel 1963 e monta un telaio dell’anno successivo e un motore 5.7 V8 della General Motors capace di erogare una potenza massima di 385 CV che lavora abbinato a un cambio automatico. I cerchi in lega da 17″ sono una concessione alla modernità. Il veicolo sarebbe stato acquistato da un membro dello staff che ha realizzato il film che, in seguito, l’ha ceduta all’attuale proprietario. Le sue condizioni sono definite eccellenti non essendo stata utilizzata per scene particolarmente pericolose e spesso davanti al green screen. L’asta sarà aperta dal 14 al 21 aprile.