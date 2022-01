All’asta la Nissan 300ZX che pensava di essere una Ferrari

La vettura, proveniente dalla Germania, ha subito una drastico lavoro di restyling ispirato ad alcuni modelli della casa di Maranello ma l'esito è discutibile

Avete presenti le repliche (per non dire i tarocchi veri e propri), spesso made in China, di vetture sportive che talvolta provano a infettare il mercato? Oggi vi vogliamo parlare di un esempio che non tocca queste vette di scorrettezza, ma qualche dubbio lo lascia, specialmente sul risultato finale.

In Germani hanno trasformato una Nissan 300ZX in una sorta di Ferrari

Stiamo parlando di una Nissan 300ZX, finita all’asta su eBay, che è soprattutto un goffo tentativo di assomigliare a una Ferrari F40. L’auto in questione si trova in Germania ed è stata trasformata sotto l’aperto estetico nella riproduzione della celebre vettura costruita a Maranello. Forse, sarebbe più corretto dire che è stata trasformata in un tentativo di riproduzione della F40, visto il risultato finale. A una prima occhiata, spicca il lavoro fatto sul paraurti anteriore, sui parafanghi anteriori e posteriori con spalle pronunciate e prese d’aria laterali integrate.

Il kit di trasformazione utilizzato si chiama Vector. Da quello che abbiamo potuto apprendere, pare che anche il motore V6 3.0 litri biturbo della vettura abbia subito una serie di interventi per portare la potenza dai 300CV di partenza fino ai circa 350 CV. La trasmissione, invece, è rimasta manuale a cinque rapporti e la potenza viene scaricata sull’asse posteriore tramite un differenziale a slittamento limitato. La vettura, che risulta essere stata acquistata nel acquistata nel 1991 e che ha percorso 110 mila km, era stata messa in vendita su eBay al un prezzo di circa 18 mila euro.