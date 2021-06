All’asta una Citroen 2CV Charleston praticamente nuova

La Citroen 2CV Charleston in oggetto è stata prodotta nel 1981, ma ha percorso solo 39 chilometri e tutti nel primo anno di vita. L'asta, organizzata da Aguttes, parte da una base di 55.000 euro

Ci sono modelli di automobile che passatoia loro che lasciano il segno e altri ancora che segnano un’epoca: la Citroen 2CV fa parte di quest’ultima categoria. Linee personali, innovative prima e immortali poi in grado di fare voltare anche gli appassionati più giovani quando passa per strada (anche se vederla oggi non è così semplice).

Citroen 2CV Charleston: Aguttes apre un’asta da record

Proprio perché la Citroen 2CV è un oggetto raro, all’asta se ne trovano poche e dal valore economico importante. Come quella di cui parliamo in questo articolo: una delle 8.000 2CV Charleston prodotte, completamente originale e prodotta nel 1981. Se avete paura che sia super usata, state tranquilli, l’auto ha percorso solamente 39 chilometri. In sostanza è come uscita dalla fabbrica, ma con una quarantina d’anni sulle spalle. Questo renderà necessaria una verifica su tante parti meccaniche che, anche senza averla utilizzata, col tempo avranno subito dei danni più o meno piccoli. Quindi, se deciderete di acquistarla un controllo a motori e freni è necessario.

A proposito di prezzi: per acquistarla dovrete partecipare per forza di cose all’asta organizzata da Aguttes per il prossimo 20 giugno e avere con voi un assegno con scritto sopra 55.000, come gli euro necessari per la prima offerta. Pensate che siano tanti? Il valore dell’auto varia dai 35.000 ai 50.000 euro, ma considerando le condizioni di questo modello è come fare un viaggio nel tempo.