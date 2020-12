All’asta una rara Lancia Hyena Zagato

L'auto è l'esemplare numero 15 dei 24 prodotti in totale, ha percorso meno di 9000 chilometri dal 1994 a oggi ed è in perfette condizioni, con tutta la dotazione originale presente

Avete già pensato ai regali da fare questo Natale? E avete ipotizzato di comprare anche qualcosa per voi stessi? Se siete appassionati di auto (e avete una certa disponibilità economica) potreste partecipare all’asta organizzata per assegnare una rara Lancia Hyena Zagato.

Una rara Lancia Hyena Zagato finisce all’asta

La casa d’aste canadese Sotheby’s (un’autorità nella vendita di auto) ha avviato le procedure per aprire un’asta che vede come oggetto l’esemplare numero 15 (delle 24 totali) della Lancia Hyena Zagato del 1994. L’auto si presenta in condizioni ottimali e dall’anno di immatricolazione ha percorso appena 9000 km tra le mani di tre diversi proprietari. Insomma, una rarità, anche perché il numero complessivo di vetture prodotte fu davvero basso (l’idea originale era di arrivare a 500, ma gli alti costi non lo permisero). La Lancia Hyena Zagato è il frutto della collaborazione tra Lancia, Zagato e Paul Koot, l’importatore ufficiale di Lancia nei Paesi Bassi. Il risultato è un’auto davvero particolare che, all’epoca, era nata per unire prestazioni e design.

Le prima garantite da un motore con oltre 250 cv di potenza massima, le seconde da una carrozzeria realizzata in alluminio lavorato artigianalmente. L’auto deriva dalla Lancia Delta HF Integrale Evoluzione di cui eredita diverse soluzioni. A impreziosire la vettura ci sono le firme di Elio e Gianni Zagato sulla fiancata di questo esemplare. I più precisi apprezzeranno il fatto che siano ancora presenti il manuale d’uso, entrambe le chiavi in dotazione, la cassetta degli attrezzi per le emergenze e un telo protettivo. È proprio il caso di dirlo: ora non resta che fare la vostra offerta.