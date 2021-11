Alpine A110 2022: la sportiva francese si rinnova in tre versioni (base, GT e S)

Il restyling della A110 migliora l'1.8 turbo-benzina a quattro cilindri e la dotazione di ogni singola versione in gamma: "originale", Granturismo e A110S

A pochi mesi di distanza dalla nostra ultima prova su strada, la vettura della rinascita del marchio Alpine, la A110, raggiunge il suo primo importante restyling dal debutto sul mercato nel 2017 e lo fa modificando la gamma 2022, che sarà disponibile a partire dal prossimo anno in tre versioni distinte. La entry-level sarà la A110 “originale” (con prezzo da 60.800 Euro), mentre il modello intermedio sarà la Granturismo (da 70.850 Euro); al top della gamma la confermata A110 S, proposta con un listino in partenza da 73.050 Euro.

ALPINE A110 2022: LE CARATTERISTICHE IN COMUNE

Al netto di alcune modifiche estetiche di contorno, le nuove Alpine A110 confermano il propulsore 1.8 Litri turbo-benzina della passata generazione, opportunamente potenziato a seconda della versione e con diverse novità tecniche capaci di renderlo ancora più brillante durante la guida sportiva. Abbinato al cambio automatico Getrag a doppia frizione e sette rapporti e alla sola trazione posteriore, può essere tarato a seconda delle necessità attraverso tre modalità di guida (Normal, Sport e Track) che vanno a rendere più progressiva o, al contrario, più aggressiva la risposta dell’acceleratore, dello sterzo e delle cambiate quando si utilizzano i paddle shift al volante.

Tutto nuovo anche l’impianto di scarico a iniezione ritardata con elettrovalvola, che va ad abbinarsi a uno speciale Launch Control che, in partenza, va ad escludere l’alimentazione di uno dei cilindri allo scopo di far girare il motore “a tre” per creare un sound molto più vicino a quello delle auto da competizione.

Anche la dotazione tecnologica dell’abitacolo ha ottenuto aggiornamenti importanti, a partire dal sistema infotainment su schermo touchscreen da 7” equipaggiato con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, connessione Bluetooth, riconoscimento dei comandi vocali, navigatore con informazioni sul traffico in tempo reale e punti di interesse e impianto audio a tre livelli (Standard, Focal e Focal Premium). Un’altra chicca (di serie per la A110S e a richiesta sulla base e sulla GT) è il sistema di telemetria Alpine Telemetrics, che fornisce al pilota tutti i parametri utili durante un track-day in pista: pressione del turbo, temperatura dell’olio e dell’acqua, valori di potenza, coppia, angolo di utilizzo del volante e accelerazioni longitudinali/laterali.

ALPINE A110 2022: LA VERSIONE “DI BASE”

Cominciamo ora a differenziare la gamma 2022, partendo dalla “base” Alpine A110: il nuovo modello utilizza l’ultima versione del quattro cilindri 1.8 turbo-benzina francese, capace di erogare 252 cavalli a 6.000 giri al minuto e 320 Nm di coppia massima che, di fatto, sono ampiamente sufficienti a raggiungere i 250 km/h di velocità massima e a fermare il cronometro dello 0-100 in soli 4,5 secondi.

Il suo chassis pesa (a vuoto) solamente 1.102 kg ed è ripartito per il 44% all’anteriore e per il 56% al posteriore e appoggia su cerchi da 17” con pneumatici Michelin Pilot Sport 4. La sua dotazione è completata dall’impianto frenante Brembo con dischi da 296 mm di diametro e dai sedili sportivi Sabelt rivestiti in pelle e microfibra con cuciture grigie a contrasto, tra l’altro regolabili elettricamente. A richiesta, invece, sono disponibili lo scarico sportivo, i freni Brembo con dischi da 320 mm, il Pack Comfort, il Pack Retrovisori, i cerchi da 18”, l’impianto audio Focal e la pedaliera in alluminio.

ALPINE A110 2022: LA VERSIONE GT

Avanziamo di un gradino e nella gamma Alpine 2022 troviamo la A110 GT, sicuramente la più equilibrata delle tre perchè capace di abbinare la sportività della “sorella maggiore” A110 S con il comfort di guida della entry-level A110. La possiamo considerare adatta per i lunghi viaggi? In un certo senso sì, ma teniamo presente che è pur sempre una Granturismo di razza, che sotto al cofano ospita la versione più spinta del motore 1.8 francese capace ora di erogare 300 cavalli e ben 340 Nm di coppia massima.

In questo modo la A110 GT è in grado di coprire lo scatto 0-100 km/h in 4,2 secondi, mantenendo la top speed sempre a 250 orari. La sua dotazione di serie prevede la tinta esclusiva Grigio Tuono con loghi GT su coda e battitacco delle portiere, i sedili Sabelt Comfort in pelle con dettagli Blu Alpine, i cerchi da 18 pollici, l’impianto di scarico sportivo e il pacchetto Park Assist, che aiuta nelle manovre di parcheggio grazie ai sensori anteriori e posteriori e alla retrocamera. A richiesta, invece, sono disponibili il tettuccio in carbonio e il Pack Microfibra con rivestimenti specifici su volante, plancia e cielo dell’abitacolo.

ALPINE A110 2022: LA SPORTIVISSIMA S

La top di gamma del listino Alpine 2022, tuttavia, è la sportivissima A110 S, profondamente riprogettata per regalare un’esperienza di guida ancora più intensa quando è il momento di spingere forte sul pedale dell’acceleratore. Il suo telaio ora mette a disposizione nuove barre anti-rollio vuote ricalibrate, molle delle sospensioni più rigide del 50%, degli inediti finecorsa idraulici per lo sterzo con taratura dedicata e un’altezza da terra ridotta di 4 mm, che aiuta molto a livello di stabilità in curva e alle alte velocità.

Anche la sua aerodinamica è stata migliorata: grazie al Kit Aero opzionale, infatti, la A110 S può sfoggiare un nuovo alettone posteriore in fibra di carbonio in abbinamento a una lama anteriore e a una carenatura specifica per il sottoscocca, capaci di incrementare sensibilmente la downforce fino a un totale di 141 kg (60 all’avantreno e 81 al retrotreno) alla velocità massima di 275 km/h, garantita dai 300 cavalli e 340 Nm del propulsore 1.8 condiviso con il modello GT.

Il pacchetto di serie è poi completato da una dotazione da vera auto da corsa, che comprende la tonalità Arancio Fuoco con tetto nero a contrasto, i cerchi da 18 pollici “GT Race”, gli pneumatici semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, il potentissimo impianto frenante Brembo con dischi a doppio materiale da 320 mm e un abitacolo racing con sedili Sabelt Sport e cinture arancioni, pedaliera in alluminio e rivestimenti in microfibra (qualora si inseriscano in fase di acquisto i pacchetti opzionali dedicati). A richiesta, inoltre, è presente un bodykit specifico con diverse appendici aerodinamiche in fibra di carbonio.