Alpine A110R: aperte le pre-vendite, prezzi da 107.000 Euro

La versione più estrema di sempre della A110 arriverà in Italia durante i mesi primaverili: ecco quanto costerà

A due mesi di distanza dalla presentazione, oggi il marchio Alpine ha svelato il listino prezzi della sua nuova sportiva top di gamma, la A110R: si tratta dell’interpretazione più estrema della berlinetta francese che, in questa configurazione, ha ottenuto tutta una serie di modifiche incentrate appositamente per il suo utilizzo in circuito, tra cui le molteplici appendici aerodinamiche in fibra di carbonio che le garantiscono un incremento della downforce pari a 29 kg rispetto al modello di base.

Assetto più rigido grazie a sospensioni tarate ad-hoc, altezza da terra ribassata di 10mm e un peso a secco che arriva a soli 1.082 kg: con queste premesse il suo quattro cilindri 1.8 Litri turbo-benzina da 300 CV e 340 Nm le permette di raggiungere la velocità massima di 285 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in appena 3,9 secondi – numeri sicuramente entusiasmanti per qualsiasi pilota amatoriale che vuole muovere i primi passi tra i cordoli di una pista.

Ma veniamo al dunque: qual è il prezzo in Italia dell’Alpine A110R? Il modello “normale” costerà 107.000 Euro ed è configurabile sia online sia nei concessionari ufficiali, mentre la versione speciale dedicata a Fernando Alonso farà salire l’asticella fino a 148.000 Euro. L’unico problema? Riuscire a trovare ancora un esemplare disponibile, visto che ne saranno prodotti solo 32 (proprio come le vittorie del pilota asturiano in Formula 1) …