Alpine A110R: il canto del cigno della sportiva francese da 300 CV

E' la versione più estrema della A110: più leggera, più affilata, più aerodinamica e più potente. In pratica un'auto da corsa con la targa (anche in versione speciale Alonso)

Quale occasione migliore per dare l’addio ai motori endotermici se non realizzando un’ultima versione ancora più estrema della A110? E’ quello che ha pensato il marchio Alpine presentando la A110R, vera e propria auto da corsa omologata per l’uso stradale: il lavoro svolto dagli ingegneri francesi si è concentrato sulla riduzione del peso, sull’adozione di un telaio e di un comparto sospensioni votato alla guida in pista, sul miglioramento dell’efficienza aerodinamica e sull’aumento della potenza specifica del propulsore, che ora eroga la bellezza di 300 cavalli e 340 Nm di coppia massima.

Il risultato è davvero entusiasmante: a un primo impatto l’Alpine A110R è subito riconoscibile grazie alla specifica colorazione della carrozzeria (la stessa adottata in F1) e alle molteplici appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, che spaziano dal cofano allo splitter anteriore, dalle minigonne al nuovo spoiler posteriore che, dati alla mano, assicura un incremento della downforce pari a 29 kg. Sempre il carbonio è stato utilizzato per rendere più leggero di 34 kg l’intero pacchetto: lo si può trovare sul tettuccio, nei sedili e addirittura nei cerchi, che da soli risparmiano ben 12 chili e mezzo sulla bilancia.

Un altro aspetto che differenzia la nuova Alpine A110R dal resto della gamma è la configurazione di telaio e sospensioni: l’abbassamento di 10 mm dell’altezza da terra per aumentare l’efficienza aerodinamica ha richiesto l’adozione di un assetto più rigido con molle più reattive, ammortizzatori regolabili e barre anti-rollio. Se poi non bastasse, la vettura può essere abbassata ulteriormente di un altro centimetro per essere ancora più aggressivi tra le curve del proprio circuito preferito.

E il motore? Grazie alla forte riduzione in peso che fa segnare solo 1.082 kg a secco, l’Alpine A110R può sfruttare al meglio le doti velocistiche del suo quattro cilindri 1.8 turbo-benzina da 300 cavalli e 340 Nm di coppia massima, in grado ora di raggiungere i 285 km/h di velocità massima e di fermare il cronometro dello 0-100 in appena 3,9 secondi. Migliorate anche le varie modalità di guida (Normal, Sport e Track) e il sound dell’impianto di scarico, ora più cupo che mai.

La nuova Alpine A110R sarà disponibile in pre-order a partire da novembre 2022, anche nella specifica versione limitata con la firma di Fernando Alonso: quest’ultima sarà prodotta in 32 esemplari e si distinguerà per alcuni dettagli estetici specifici, tra cui il tricolore nella parte interna delle portiere in blu-arancione-giallo.