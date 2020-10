Amazon verso l’elettrico: ecco il furgone green per le consegne del futuro

Il leader dell'e-commerce americano ha presentato il suo primo furgone elettrico realizzato in collaborazione con Rivian. L'obiettivo è averne 10mila già operativi entro il 2022

Una vera rivoluzione per le consegne su strada: anche Amazon ha deciso di dare una svolta “green” alla sua flotta di veicoli commerciali, puntando tutto sulla mobilità elettrica. A un anno di distanza dall’inizio del progetto “The Climate Pledge”, sostenuto da un finanziamento di ben 2 miliardi di dollari per iniziative volte al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2040, il colosso dell’e-commerce americano ha presentato la prima versione del suo personalissimo furgone elettrico realizzato in collaborazione con Rivian, azienda specializzata in questo tipo di mezzi a batterie.

Il van in questione, in realtà, è solamente il primo dei tre commissionati, che si differenzieranno per dimensioni e caratteristiche tecniche mantenendo, allo stesso tempo, la massima capacità di carico utile per massimizzare le consegne durante il giorno. Si tratta di un veicolo davvero innovativo, che potrà contare su un abitacolo studiato appositamente per facilitare il lavoro dei corrieri e su alcune tecnologie all’avanguardia, tra le quali i sensori di ultima generazione per gestire i sistemi di aiuto alla guida, un ampio parabrezza per garantire la migliore visibilità possibile al guidatore e una serie di telecamere esterne che permetterà di avere una visione a 360° di ciò che sta accadendo attorno al furgone.

I progettisti di Amazon e Rivian, inoltre, lo hanno dotato di uno sportello laterale rinforzato sul lato guidatore, di grandi gruppi ottici posteriori per una migliore segnalazione delle frenate e di una scaffalatura a tre piani con porta stagna dall’apertura e dalla chiusura facilitate per una maggiore sicurezza durante la guida. Dulcis in fundo, da buona tradizione Amazon, anche l’integrazione con l’assistente vocale Alexa, che darà la possibilità di accedere a tutte le informazioni necessarie sulla tratta da percorrere e sulle condizioni del meteo.

Insomma, un veicolo tecnologico e dalle grandi potenzialità, come affermato da Ross Rachey, direttore della flotta mondiale e prodotti Amazon: “Quando abbiamo deciso di creare il nostro primo veicolo elettrico personalizzato insieme a Rivian eravamo consapevoli di dover superare di gran lunga qualsiasi altro veicolo per le consegne. Volevamo creare un mezzo che gli autisti avrebbero adorato guidare e che i clienti sarebbero stati felici di vedere in giro per le città o fermi vicino casa quando ricevono una consegna“. L’obiettivo da raggiungere con questo furgone? Arrivare a un’operatività di 10mila unità dal 2022, per una flotta di 100mila veicoli entro il 2030.