AMBIENC3: il concept del Volkswagen T2 del futuro

AMBIENC3 è la concept car di Continental che è, allo stesso tempo, un mezzo da guidare, ma anche un luogo per lavorare o rilassarsi. Le linee sono pulite ed essenziali, i materiali scelti per gli interni di grande pregio

Sono tanti i modelli per lo meno originali presentati in questi giorni al Salone di Monaco. Tra questi c’è anche il AMBIENC3, il concept firmato da Continental che potrebbe riscrivere la storia del mitico Volkswagen T2.

AMBIENC3: tre ambienti su quattro ruote

Volkswagen T2 fa rima con voglia di libertà e visto che la fantasia, per antonomasia, non ha limiti ecco spiegato come i tecnici di Continental si siano lasciati ispirare da questo veicolo per arrivare a pensare AMBIENC3. Siamo davanti a un concept che ridefinisce in chiave moderna, anzi futuristica, gli standard di uno dei furgoni forse più conosciuti al mondo, che ha segnato la mobilità (e la vita) di intere generazioni. Il futuro sarà all’insegna di valori come la sostenibilità e personalizzazione, ma anche cardini come un interior design modulare, l’elettrificazione e soprattutto la guida autonoma. AMBIENC3 è la combinazione di tutto questo raccolto in un concetto olistico. L’auto diventa quindi, un mezzo da guidare, ma anche un luogo per lavorare o rilassarsi.

Questo perché ha una Drive Zone, una Work Zone e una Lounge Zone con materiali ed elementi di design creati su misura. Luci e suoni sono pensati per creare atmosfere che si sposino con ogni momento passato all’interno. Stesso discorso per i materiali, che puntano a dare il maggior comfort possibili. Il tessuto che riveste il cruscotto o le portiere, ad esempio, è resistente all’invecchiamento e a tutte tutte le condizioni atmosferiche. L’interno della vettura, così minimalista e dominato dal un volante rettangolare, quadro strumento digitale e specchietto retrovisore digitale fa capire bene in che direzione voglia andare Continental. Speriamo che il traguardo non sia così lontano.