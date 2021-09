Anche i prototipi di Le Mans vanno all’asta: ecco una bellissima Audi R15!

Dallo specialista americano Canepa è ancora disponibile una specialissima vettura che ha corso nella 24 Ore di Le Mans nel 2009: si tratta dell'Audi R15 TDI da 600 cavalli

Poco tempo fa vi abbiamo parlato di un dealer molto famoso con base in California, che ha messo all’asta una bellissima Lancia Beta Montecarlo Turbo: nel suo salone, tuttavia, è nascosta un’altra perla rara, che merita assolutamente i suoi “15 minuti di gloria“. Da Canepa, infatti, è disponibile anche una specialissima che ha corso addirittura nel WEC, prendendo parte alla 24 Ore di Le Mans nel 2009: si tratta di un’Audi R15 TDI ufficiale, un modello unico nel suo genere anche per il fatto che, secondo l’annuncio, è l’ultima disponibile in vendita da un privato.

Erede dell’ultra-vincente R10 TDI nelle edizioni 2006, 2007 e 2008, l’Audi R15 TDI doveva continuare la scia favorevole costruita dal reparto corse tedesco con un inedito motore turbo-diesel V10 da 5.5 Litri, in grado di erogare la bellezza di 600 cavalli e di 1049 Nm di coppia massima. La realtà, tuttavia, fu diversa sul Circuit de la Sarthe: la migliore delle R15 si classificò terza e il telaio oggi in vendita da Canepa, numero T101, arrivò al traguardo solamente in 17esima posizione.

Fortunatamente, però, questa vettura fu impiegata in altre gare di durata dove ottenne maggior successo, tra le quali la 1000 km di Zhuhai e la 12 Ore di Sebring del 2011… concluse entrambe al secondo posto. Benchè la sua storia agonistica non sia ai livelli di altri prototipi, non è cosa da tutti i giorni vedere in vendita un mezzo che ha corso nella competizione più famosa del mondo (tra l’altro l’ultimo di Audi con il cockpit aperto): se volete dargli una chance, ecco qua il link al sito del dealer americano!