Anche il motorsport si fa sostenibile con i prototipi Hyundai N!

Il marchio coreano ha presentato due esercizi di stile che saranno le due vetture simbolo della sua elettrificazione sportiva: l'RN22e e la N Vision 74

Dopo aver presentato la Ioniq 6, il marchio Hyundai ha svelato negli scorsi giorni anche altri due modelli (per ora in formato prototipo) che definiranno la base di partenza della futura gamma sportiva della Casa sud-coreana. Si chiamano rispettivamente RN22e e N Vision 74 e si possono concepire come i simboli della completa elettrificazione che terminerà entro i prossimi anni e che, di conseguenza, porterà anche diverse novità sui veicoli stradali di serie.

Dando uno sguardo alle foto in gallery, la Hyundai RN22e può essere vista come la versione “vitaminizzata” della recentissima Ioniq 6 dalla quale, per l’appunto, eredita la piattaforma E-GMP. Leggermente più grande nelle dimensioni (la lunghezza arriva a 4,92 metri mentre la larghezza supera i 2 metri), è provvista di una powertrain 100% elettrica con trazione integrale e sistema Torque Vectoring, che le consente di distribuire intelligentemente la coppia su uno dei due assi di appoggio per avere più o meno aderenza a seconda delle necessità.

Altrettanto esagerato anche il secondo prototipo presentato da Hyundai, chiamato N Vision 74 e costruita come omaggio nei confronti della Pony Coupé Concept del 1974. In questo caso ci troviamo di fronte a un modello che combina una carrozzeria dai tocchi vintage con delle soluzioni tecniche davvero innovative, tra le quali la powertrain ibrida con motore elettrico e sistema di celle a combustibile a idrogeno.

In questa configurazione la N Vision 74, anch’essa particolarmente lunga e larga (4,95 per 2 metri) è in grado di far vivere a chi sta dietro al volante emozioni fortissime, assicurando allo stesso tempo delle ottime capacità di “lunga durata” grazie alla presenza del pacco batterie da 62,4 kWh per 600 km di autonomia. Il serbatoio di idrogeno, dalla capacità massima di 4,2 kg di carburante, può essere invece ripristinato in appena 5 minuti. Le performance? Nell’ordine dei 680 cavalli e dei 900 Nm di coppia massima.