Anche la Dodge Charger in versione speciale “Generale Lee” va all’asta!

Uno dei dodici esemplari commissionati dagli studi della Warner Brother Studios è in vendita presso il sito di World Wide Auctioneers

Sono sempre più numerose le vetture sportive e di un certo valore che finiscono all’asta: una di queste ancora disponibile presso il sito di World Wide Auctioneers è una Dodge Charger molto, molto speciale… perché dipinta completamente di arancione nella speciale livrea utilizzata nel telefilm Hazzard! Stiamo parlando dell’edizione “General Lee”, commissionata direttamente dalla Warner Bros nel 1969 e destinata ad essere esposta come show-car in diversi eventi speciali in tutta America.

Questa Charger fa parte di una tiratura a soli 12 esemplari e presenta sul cruscotto lato passeggero, come le sue simili, gli autografi di alcuni degli attori che hanno partecipato nella serie TV, tra i quali John Schneider, Tom Wopat, Catherine Bach, James Best e Ben Jones. Si tratta ovviamente di un modello certificato, che tra l’altro non è mai stato utilizzato per le riprese: per questo compito, infatti, la produzione impiegò circa 300 Charger “normali”, che in molte occasioni andarono distrutte durante le acrobazie.

“Questa è una delle vetture celebri più facilmente riconoscibili, poiché è stata vista da milioni di persone in tutta la nazione e ha un posto nella storia della cultura popolare del tempo – recita il comunicato dell’annuncio ufficiale – Negli ultimi venti anni la macchina ha trascorso gran parte del tempo in un setting simile ad un museo ed è stata usata soltanto per occasionali eventi speciali”.

Con un motore V8 da 329 cavalli, una livrea iconica con tanto di decalcomanie su portiere e tettuccio e un chilometraggio complessivo di soli 25.000 km, questa Charger in versione Generale Lee è sicuramente una delle più belle ed esclusive che vi abbiamo mai proposto. Se ci state facendo un pensierino, tuttavia, vi consigliamo di sbrigarvi: l’asta, senza riserva, si concluderà questo sabato…