Anche Lidl nell’automotive: in Germania si può noleggiare la Elaris Finn

La divisione tedesca della Lidl sta proponendo la possibilità di prenotare online un'auto elettrica low-cost al costo di 222 Euro al mese

Dopo una prima sperimentazione nel 2021, oggi serve il bis: la grande catena di alimentari Lidl ha intenzione di ripetere il grande successo ottenuto l’anno scorso quando ho proposto sul suo sito online la possibilità di ottenere in abbonamento un’autovettura elettrica, messa a disposizione attraverso la società di leasing Like2Drive. Allora era la Nissan Leaf… stavolta invece si tratta di una citycar compatta (tedesca su base cinese) dal nome Elaris Finn, che attualmente è ancora disponibile con un canone ridotto da 269 a 222 Euro per tutti coloro che hanno attivo un account Lidl Plus.

Con le sue dimensioni di soli 2,80 metri di lunghezza per 930 kg, la Elaris Finn può essere vista come un’ottima alternativa economica per una citycar da utilizzare quotidianamente nel traffico cittadino. E’ equipaggiata con un motore elettrico da 48 cavalli che la spinge fino ai 115 km/h di velocità massima e con un pacco batterie da 32 kWh, che secondo la scheda tecnica riesce a garantire un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP. La ricarica? Serve circa un’ora con la connessione a 30 kW, mentre con la presa domestica si arriva a cinque ore.