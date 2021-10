Andiamo Elettrico Academy

Due corsi on line per conoscere tutti i segreti delle auto elettrificate da chi le guida tutti i giorni. "Le 4 sigle dell’Elettrificazione" e "Come e dove ricaricare una vettura con la spina" sono i titoli dei primi due moduli realizzati da Andiamo Elettrico

Andiamo Elettrico è la più grande comunità di proprietari di auto elettriche di tutte le marche, aperta anche a chi sta per diventare owner. I due corsi on line sulla mobilità elettrica sono dedicati sia a chi desidera avvicinarsi con consapevolezza alla mobilità elettrica sia a chi è delegato alla vendita delle vetture elettrificate, con particolare attenzione a quelle con la spina.

I contenuti dei corsi sono stati realizzati e registrati da Ivana Gabriella Cenci, giornalista e Direttore Responsabile di Infomotori.com e VeraClasse.it con alle spalle una importante esperienza nel campo della formazione e dell’insegnamento e Carlo Valente, un giornalista dell’automobile nonchè fondatore di Andiamoelettrico.it e Infomotori.com.

Dal 2017 i due giornalisti si sono appassionati al mondo della mobilità e guida elettrica, provando i modelli di auto elettrificate entrate in commercio di tutte le marche, con cui hanno percorso finora oltre 200 mila chilometri per capire a fondo il loro funzionamento.

Non è quindi un caso che la nostra redazione da anni abbia un impianto fotovoltaico che trasferisce l’energia raccolta attraverso due accumulatori con i quali alimenta gli uffici, nonché le vetture con la spina attraverso una wallbox dedicata.

ANDIAMOELETTRICO ACADEMY è un progetto di formazione che permette di ampliare le competenze nel campo dell’elettrificazione dei veicoli, per indirizzare al meglio le persone interessate all’acquisto. Andiamo Elettrico è la più grande Community di possessori di Auto elettriche di tutte le marche commercializzate in Italia.

Obiettivi dei corsi

Cercheremo di trasferirvi la nostra esperienza che vi sarà utile per sapere e fornire consigli quale tipo di elettrificazione sia più adatta per le vostre attuali esigenze. Al termine di ciascuna unità c’è un questionario, utile per fissare i punti fondamentali dei temi trattati.

Superato il test, si passa all’unità successiva. Se non si otterrà un punteggio sufficiente, si è invitati a rivedere l’unità e rifare il test di verifica.

Al termine delle unità di ciascun modulo, si otterrà l’attestato di partecipazione al corso di Andiamo Elettrico Academy.

Il primo corso “Le 4 sigle dell’elettrificazione”

Questo corso è utile per conoscere meglio le soluzioni elettrificate presenti sul mercato. Il corso è formato da 4 unità.

Al termine di ciascuna unità c’è un questionario utile per fissare i punti fondamentali dei temi trattati. Superato il test, si passa all’unità successiva. Se non si otterrà un punteggio

sufficiente, si dovrà rivedere l’unità e rifare il test di verifica.

Al termine delle 4 unità si otterrà l’attestato di partecipazione al corso di Andiamo Elettrico Academy.

Si parlerà di:

• Mild hybrid

• Full Hybrid

• Plug-in Hybrid

• Auto pure elettriche

Per ogni livello di elettrificazione viene spiegato in che cosa consiste, come funziona, i vantaggi e quali sono gli acquirenti ideali per ciascun livello di elettrificazione.

Il secondo corso “Come si ricarica un’auto elettrica o plug-in”

Questo corso è utile per conoscere tutto ciò che è collegato alla ricarica di una vettura con la spina, trovando molti consigli utili sia per voi che per i vostri interlocutori.

Cercheremo di trasferirvi la nostra esperienza che vi sarà utile sia personalmente sia quando avrete davanti a voi chi desidera essere consigliato.

Questo corso dedicato all’elettrificazione è formato da 5 unità.

Questi i temi del corso:

• Cosa sono e come funzionano le colonnine di ricarica

• I diversi tipi di prese per la ricarica

• Come si usano le colonnine di ricarica

• Tempi e costi di ricarica

• Come gestire la ricarica a casa, in città ed in viaggio

Abbiamo cercato di raccogliere molte informazioni utili e pratiche, focalizzandoci sui dubbi e sulle domande che riceviamo più spesso da chi si avvicina al mondo dell’elettrificazione, utilizzando un linguaggio semplice e diretto come andrebbe usato per il cliente finale.

Per darvi un’idea più chiara del progetto vi invitiamo a guardare le video-presentazioni dei due corsi nei due seguenti link:

Se siete interessati al corso, vi invitiamo a contattarci a questa email: info@andiamoelettrico.it