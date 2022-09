Android Automotive 13: tutte le novità del sistema operativo di Google

Dopo il lancio di Android 13, ora è tempo di una rinfrescata anche per Android Automotive: vediamo cosa è cambiato con il rilascio dell'ultima versione

Google sta incanalando diverse energie nello sviluppare strumenti sempre più efficienti per il mondo auto e il suo Android Automotive è uno di questi. Il sistema operativo di “Big G” è stato aggiornato qualche giorno fa alla versione 13, che eredita il nuovo design del sistema di navigazione della controparte Android Auto (quella che compare automaticamente quando si connette uno smartphone compatibile all’infotainment del proprio veicolo) ma che aggiunge allo stesso tempo diverse funzionalità volte a migliorare ulteriormente l’esperienza utente durante la guida.

Le più importanti includono il supporto alla tecnologia UWB (Ultra-Wide Band, impiegata dai cellulari di ultima generazione in modalità wireless) e una novità importante per la gestione della privacy che si concretizza nella cosiddetta “Privacy Dashboard“. Quest’ultima permette di controllare lo stato di attivazione dei sensori e delle telecamere della propria automobile e ha il compito di inviare una notifica in fase di parcheggio e spegnimento del motore per ricapitolare tutte le autorizzazioni e i permessi che sono stati concessi alle varie app (anche di terze parti) disponibili sull’infotainment. Per la lista completa delle modifiche introdotte con Android Automotive 13, vi lasciamo il link con il changelog ufficiale a questo indirizzo.