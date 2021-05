Aptera Sol: nuovi sviluppi sull’auto a pannelli solari

Stando a quanto annunciato dal fondatore di Aptera, Chris Anthony, la Sol presenterà alcune importanti migliorie nella gestione dell'energia e per quanto riguarda lo spazio a bordo. Tra poche settimane partirà la raccolta fondi per la futura produzione

Se la soluzione per risolvere il problema dell’autonomia limitata delle vetture elettriche fosse avere dei pannelli solari sul tetto dell’auto per ricaricare in maniera continuativa le batterie? È più o meno il concetto che sta alle base delle vetture di Aptera, le cui prove tecniche di futuro proseguono incessantemente.

Aptera Sol: le novità annunciare da Chris Anthony

Pochi giorni fa, il fondatore di Aptera, Chris Anthony, ha pubblicato un video sul canale ufficiale del brand (che trovate qui sotto) in cui spiega gli ultimi progressi fatti sulla Sol, il primo prototipo della Casa. L’Aptera Sol si presenta in una colorazione bianco perla e con un motore a trazione integrale. L’energia accumulata serve per alimentare la powertrain che è stata migliorata sotto diversi aspetti. Attualmente la casa mette a disposizione due unità, una da 100 kW e un’altra da da 150 kW: la prima garantisce uno scatto da 0 a 100 km/k in 5,5 secondi, la seconda in 3,5 secondi. Le batterie possono essere da 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh con quest’ultima che garantisce un’autonomia di 1.600 Km, mentre le 180 celle fotovoltaiche garantiscono un’energia sufficiente per effettuare 72 km sfruttando solo la luce solare.

Ma è l’intero progetto ad avere subito degli importanti ritocchi. Stando a quanto annunciato da Anthony, la vettura avrà più spazio a bordo e una migliore efficienza aerodinamica per favorire l’autonomia. Tra qualche giorno l’Aptera potrebbe essere presentata, ovviamente attraverso un evento virtuale e poco dopo inizierà la raccolta fondi per cercare di arrivare a una produzione che vada oltre il modello alpha.