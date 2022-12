Area B a Milano, nuove regole per l’accesso dei diesel Euro 5

La Regione Lombardia ha approvato alcune modifiche ai divieti di accesso nell'area B: ecco tutte le novità

Le proteste e il malcontento, alla fine, hanno sortito l’effetto desiderato… o quasi: dopo l’introduzione delle nuove norme di accesso nelle ZTL di Milano, la Regione Lombardia ha deciso di modificare e allentare leggermente i divieti per la circolazione dei diesel Euro 5 in Area B e Area C, pur mantenendo la linea di incentivare il transito verso tipologie di alimentazione più pulite e meno inquinanti.

La prima novità introdotta riguarda sostanzialmente una deroga per la circolazione degli Euro 5 a gasolio nei confronti di coloro che hanno già sottoscritto o intendono sottoscrivere un contratto di acquisto di un nuovo veicolo entro la data del 31 marzo 2023, che prevede contestualmente l’opzione rottamazione della propria vecchia auto. In questo caso si tratta di un aumento del tempo disponibile prima della transizione sul nuovo mezzo, comunque entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2023.

Chi guida un diesel Euro 5 e sfrutta l’abbonamento per i parcheggi situati a Lampugnano, Forlanini e Rogoredo potrà inoltre accedere all’Area B fino alla fine della prossima estate (30 settembre 2023): lo stesso termine è previsto per coloro che sfruttano il servizio di car-pooling, mentre ora sono 70 le giornate di ingresso in ZTL destinate a coloro che presentano un ISEE inferiore ai 20.000 Euro. L’obiettivo, come afferma Arianna Censi (assessore alla mobilità per Milano), è in ogni caso quello di “ridurre il numero di auto inquinanti che entrano a Milano e premiare chi utilizza il mezzo pubblico o viaggia in accordo con altri passeggeri attraverso il car-pooling”.