Arriva l’Anti-Tesla: ecco la Lucid Air Grand Touring Performance da 1.065 CV!

La gamma della berlina elettrica Lucid Air si amplia con una nuova versione, che va ad affiancarsi alle Dream Edition Range e Performance

La Tesla Model S Plaid ha i giorni contati: dopo averci provato nel 2020, la Lucid Motors ha deciso di alzare la posta in gioco lanciando sul mercato una nuova versione della sua berlina elettrica Lucid Air, che va ad affiancare i 520 esemplari delle Dream Edition prodotte in versione Range (946 cavalli) e Performance (1.126 cavalli). Si chiama Lucid Air Grand Touring Performance e, di fatto, rappresenta l’anello di congiunzione tra gli altri due modelli che abbiamo nominato grazie a una scheda tecnica da vera prima della classe.

La powertrain a doppio motore elettrico, infatti, raggiunge la bellezza di 783 kW di potenza (pari a 1.065 cavalli), ampiamente sufficienti a fermare il cronometro nello scatto 0-60 miglia orarie (molto vicino al nostro 0-100 km/h) in soli 2,6 secondi. Non si tratta di un valore “record”, ma visto che le unità della Dream Edition Performance (leggermente più potente) sono andate già tutte vendute, Lucid Motors ha voluto commercializzare una nuova variante ad alte prestazioni per accontentare anche il resto della clientela che era rimasta “a bocca asciutta”.

Provvista di un pacco batterie da 118 kWh, la Grand Touring Performance assicura un’autonomia massima di oltre 700 km con un pieno di energia e si differenzia per una dotazione che comprende, tra le altre cose, degli specifici cerchi in lega aerodinamici da 21”. Il suo prezzo di listino? In partenza da 179.000 dollari, con disponibilità negli Stati Uniti a partire dal prossimo mese di giugno; in Europa (e probabilmente anche in Italia) arriverà invece entro fine anno.