Arriva ZEM, l’auto che ripulisce l’aria dalla CO2!

Un gruppo di studenti dell'Università di Eindhoven ha sviluppato una vettura che è in grado di depurare l'aria dall'anidride carbonica mentre è in funzione

Le auto elettriche sono già in grado di ridurre a zero il loro impatto a livello di emissioni nell’ambiente circostante… ma a quanto pare esiste un veicolo, ormai entrato nella fase finale del suo sviluppo, che è in grado anche di ripulire l’aria utilizzando lo stesso principio delle piante, cioè catturando la CO2 nociva mentre sta funzionando. Si chiama Zem ed è un prototipo creato da un team di 35 studenti dell’Università di Eindhoven che, ora, sta cercando di ottenere il brevetto per utilizzare a livello più ampio questa sensazionale tecnologia eco-sostenibile.

Zem, ovviamente, è un’auto full-electric che però è anche equipaggiata con uno speciale sistema il quale sfrutta la griglia anteriore per filtrare e poi immagazzinare l’anidride carbonica esterna in uno speciale serbatoio, il quale può infine essere svuotato presso delle stazioni di ricarica dove il gas potrà essere riutilizzato in svariati modi (per esempio contribuendo alla produzione dei carburanti sintetici). Zem attualmente è in grado di raccogliere fino a 2 kg di CO2 ogni 20.000 miglia percorse e questo le attribuisce in tutto e per tutto il rendimento annuale di un albero.

Anche la sua realizzazione è stata concepita in un’ottica eco-sostenibile: la sua carrozzeria è stata stampata in 3D con plastiche riciclate, i finestrini sono in policarbonato mentre i rivestimenti di plancia e sedili sono in pelle di ananas. Il motore? Non è troppo potente in realtà, perchè arriva a 22 kW con una velocità massima di 60 km/h: in compenso dispone della frenata rigenerativa, dei pannelli solari sul tetto e di nove pacchi batteria da 2,3 kWh ciascuno.