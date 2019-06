Assetto Corsa Competizione, il simulatore definitivo sbarca su Steam

Assetto Corsa Competizione è il nuovo capitolo della Kunis: sviluppato su Unreal Engine 4 è il videogame ufficiale della Blancpain GT Series

Il team italiano Kunos Simulazioni ha rilasciato Assetto Corsa Competizione, l’ultimo capitolo di Sym Racing con titolo di videogioco ufficiale della Blancpain GT Series.

Questa nuova espansione permette di giocare il campionato omologato FIA GT3, con tutti i piloti ufficiali, i circuiti, le auto e le ambientazioni reali. Le gare di 24 ore di Sprint, Endurance e Spa punteranno ad un livello più elevato di realismo per immergere appieno i giocatori sia in modalità singolo che nel multiplayer.

Tecnica di altissimo livello



Come da tradizione tra i punti di forza del simulatore Made in Italy c’è grande qualità tecnica, capace di portare ad un livello di realismo sconosciuto alla concorrenza. L’utilizzo dell’Unreal Engine 4 permette l’ennesimo step in avanti ad una struttura già ottima, che vanta algoritmi complessi per tradurre le caratteristiche delle vetture (motore, aderenza, elettronica…) e alla tecnologia Laserscan con cui vengono ricostruiti i circuiti.

Ogni metro di pista è fedele all’originale e le sensazioni alla guida rispecchiano in toto quanto offerto dalle auto reali. Spaventosa anche la cura per i dettagli con cui la software house ha riportato gli interni delle auto, dai tergicristalli alla più nascosta delle spie. Discorso simile per le motion captures utilizzate per i movimenti di piloti e meccanici, che al pari dell’audio multicanale registrato da vetture GT reali spinge ancora di più sul realismo.

Le novità del gioco

“Non date mai nulla per scontato, nemmeno se avete già avuto esperienza con Assetto Corsa. Questo perché Assetto Corsa Competizione è stato completamente riprogettato, non solo per adattarsi al meglio alle possibilità offerte dall’Unreal Engine 4, ma anche per definire nuovi standard in termini di realismo e feeling con la macchina” ha raccontato Marco Massarutto, co-fondatore di Kunos Simulazioni.

Nel gioco sono previste le modalità Carriera, Campionato e Gioco Libero per un’esperienza immersiva e completa, anche per chi è alle prime armi con questo tipo di titoli. Grande attenzione poi è stata riversata nel comparto multiplayer online, con un sistema di ranking e successivo matchmaking piuttosto elaborato.

Assetto Corsa Competizione è disponibile su Steam a 44,99€