Assicurazioni auto e Brexit: cosa comporta l’uscita del Regno Unito dall’UE?

Dal 1° febbraio il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea. Cosa cambierà per tutti gli automobilisti europei a livello di assicurazioni e permessi?

Alla fine ciò che era stato promesso si è trasformato in realtà: sotto volere del Parlamento UE, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea. La famosa “Brexit” è stata attuata, concretizzando un divorzio che è figlio di anni di negoziati tra il Governo di Londra e la Commissione europea di Bruxelles. Detto, fatto… ma cosa cambierà per tutti gli automobilisti che vorranno dirigersi verso il Regno Unito?

Al momento ciò che sta avvenendo è una sorta di “transizione” verso quello che sarà un taglio ancora più netto da parte del governo britannico. Se avete la necessità di utilizzare la vostra auto nel Paese di Sua Maestà per questioni di lavoro o per una semplice vacanza, la situazione attuale è esattamente la stessa di sempre. A livello assicurativo, però, qualcosa presto cambierà. Una prima “deadline” è stata fissata al 31 dicembre di quest’anno: entro questo termine basterà esibire un passaporto valido oppure la propria carta d’identità per essere riconosciuti. Poi, dal 2021, tutto questo potrebbe non essere più sufficiente.

In ogni caso per guidare in Regno Unito fino al termine del 2020 basterà essere provvisti di una regolare patente di guida conseguita in uno stato appartenente all’Unione Europea. Il vostro veicolo, ovviamente, dovrà essere assicurato e dovrete avere al seguito la famosa “Carta verde”, quel documento che dona validità alla vostra copertura quando siete all’estero. Al momento non è esplicitamente richiesta una licenza di guida internazionale, ma dal 2021 anche questo aspetto potrebbe cambiare: tutto dipenderà dagli accordi che il governo britannico sottoscriverà con i singoli paesi dell’Unione.