Audi City Lab: le quattro ruote arrivano alla Milano Design Week

Audi City Lab resterà aperto in via Spiga 26 fino al prossimo 27 settembre. Lo spazio sarà dedicato alla raccolta di idee per la mobilità del futuro

La Milano Design Week ha attirato nel capoluogo lombardo tantissime persone, segnando un nuovo passo verso la ripartenza. L’evento è stato piacevolmente contaminato da molte incursioni esterne e Audi City Lab, lo spazio allestito in via Spiga 26 che resterà aperto fino al 27 settembre, è uno di questi.

Audi City Lab: un laboratorio di idee per il futuro

Audi City Lab si potrebbe definire un laboratorio di idee per il futuro relative alla mobilità, sempre più frenetica e sottoposta a continua cambiamenti. Audi City Lab che accoglierà storie e personaggi per celebrare nuove prospettive e idee sul futuro. Marcel Wanders studio, nell’ambito della mostra-evento di Interni Creative Connections – di cui Audi è co-producer – ha trasformato lo spazio ‘non finito’ di Spiga 26 per raccontare le nuove frontiere della ricerca Audi attraverso l’installazione Enlightening the Future che utilizza la luce come forma di energia visibile ma anche come fonte di comunicazione e connessione.

Attraverso differenti scenari luminosi, il visitatore è guidato in un percorso esperienziale che inizia con un tunnel sensoriale e prosegue con lo spazio dedicato ad Audi A6 e-tron concept e Audi RS e-tron GT. Audi ha scelto Spiga 26 in quanto luogo di contaminazione posizionato strategicamente nel centro di Milano e quindi ideale per offrire al pubblico un’esperienza unica che ogni anno si contraddistingue per installazioni innovative e tecnologicamente all’avanguardia.

“Siamo orgogliosi che un brand come Audi abbia scelto l’immobile di Spiga 26 per allestire il suo innovativo evento durante la Design Week” – ha affermato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy, società che ha acquisito l’immobile -. Crediamo fortemente che Spiga 26 possa rappresentare un nuovo modello e un nuovo spazio di riferimento, dove la contaminazione di idee e esperienze diventi la vera spinta alla creatività. Questo progetto si inserisce nella strategia più ampia di #hines incentrata sulla trasformazione sostenibile al fine di rilanciare non solo singoli edifici ma anche il tessuto urbano circostante per restituirli ai suoi cittadini come luoghi di cultura e interscambio“.