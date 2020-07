Audi Q4 Sportback e-tron concept: il nuovo SUV elettrico da oltre 300 CV

Audi Q4 Sportback e-tron concept ha una powertrain è composta da due motori elettrici in grado di erogare una potenza massima complessiva di 306 CV e una coppia complessiva di 460 Nm. La trazione è integrale. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 180 km/h. L'autonomia è di oltre 450 km nel ciclo WLTP che, però, possono arrivare a 500 km sfruttando solo la trazione posteriore

Uscirà nel 2021 la nuova Audi Q4 Sportback e-tron concept, il SUV elettrico della casa di Ingolstadt che arriverà sul mercato con valori davvero importanti, partendo dai 306 CV e un’autonomia stimata tra i 450 e i 500 km con una sola ricarica.

Audi Q4 Sportback e-tron concept: le caratteristiche

Audi Q4 Sportback e-tron concept è stata presentata nelle scorse ore e subito ha attirato su se stessa l’attenzione degli appassionati per le caratteristiche tecniche che propone. Il primo colpo d’occhio è tutto per le linee dall’aspetto futuristico che ci piacerebbe ritornare nella versione definiva che dovrebbe vedere la luce nel 2021. Il SUV, che condivide la piattaforma con la Q4 e-tron concept, ha una lunghezza è di 4,6 metri, un’altezza di 1,6, una larghezza di 1,9 e un passo di 2,77 metri. Questo garantisce un’abitabilità a ottimi livelli, vista anche l’assenza del tunnel centrale (assente non essendo previsto l’albero motore). La linea del tetto è discendente, ingloba i montanti C e arriva fino al piccolo spoiler posteriore dove trova posto anche una sottile linea a LED che unisce i gruppi ottici e il diffusore.

Anteriormente, la grande griglia single frame è parzialmente chiusa per migliorare l’aerodinamica. Il paraurti anteriore è molto pronunciato e i cerchi in lega da 22″ danno un’idea di grande sportività. Sulla vettura debutta l’esclusiva tinta grigio Kinetic Grey. Come detto, lo spazio a bordo è tanto ed è di primissimo livello anche la dotazione tecnologia che prevede l’Audi Virtual Cockpit, con un quadro comandi completamente digitale, head-up display con funzioni tipo realtà aumentata e un pannello centrale touchscreen da ben 12,3″.

La powertrain è composta da due motori elettrici, uno avanti e uno dietro, in grado di erogare una potenza massima complessiva di 306 CV e una coppia complessiva di 460 Nm. La trazione è integrale. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 6,3 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 180 km/h. La batteria ad alta tensione è posizionata tra i due assali e ha una capacità di 82 kWh. Secondo Audi, questo dovrebbe garantire un’autonomia di oltre 450 km nel ciclo WLTP che, però, possono arrivare a 500 km sfruttando solo la trazione posteriore. Per caricare l’80% della batteria occorrono meno di 30 minuti con un sistema da 125 kW.