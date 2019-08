Audi RS 6 Avant: un po’ station wagon un po’ supercar

La nuova Audi RS 6 Avant monta un motore V8 4.0 TFSI biturbo da 600 cv derivato da quello della Urus Lamborghini con una potenza massima di 600 cv abbinato alla trasmissione Tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia. Il prezzo? Oltre 120mila euro

Una supercar mascherata da station wagon, una vettura in grado di unire prestazioni e comfort, al prezzo – non proprio per tutte le tasche – superiore a 120mila euro: è la Audi RS 6 Avant.

Audi RS 6 Avant: com’è fatta

La nuova Audi RS 6 Avant raccoglie l’eredità della RS 6 Avant V10 con motore Lamborghini del 2008: in comune, ad esempio, hanno il fatto di montare un propulsore della Casa del Toro, in questo caso un V8 4.0 TFSI biturbo da 600 cv derivato da quello della Urus Lamborghini, abbinato alla trasmissione Tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia, corredata della funzione launch control, e alla trazione integrale Quattro che può essere integrato dal differenziale sportivo posteriore, incluso nei pacchetti Dynamic e Dynamic Plus. Potenza e coppia (800 Nm) assicura prestazioni da supersportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, e quello da 0 a 200 in 12 secondi. La velocità massima si ferma elettronicamente a 250 km/h ma optando per il pacchetto Dynamic è possibile toccare i 280, che diventano 305 con il pacchetto Dynamic plus. Grazie alla rete di bordo principale a 48 Volt e al sistema mild-hybrid (MHEV), il V8 biturbo di RS 6 Avant coniuga elevate prestazioni ed efficienza.

Nelle fasi di decelerazione possono essere recuperati sino a 12 kW di potenza e questa energia viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio, da cui viene successivamente veicolata ai dispositivi integrati nella rete di bordo. Quando si rilascia il pedale dell’acceleratore a velocità comprese tra 55 e 160 km/h, l’auto viaggia per inerzia ‘in folle’ o di veleggiare a motore spento per un massimo di 40 secondi. La modalità start/stop è attiva a partire da 22 km/h. Nella guida di tutti i giorni, la tecnologia MHEV riduce i consumi fino a 0,8 l/100 km.

La vettura ha il sistema Adaptive Air suspension RS di serie, con ammortizzatori regolabili specifici per RS 6 Avant. Il look è fortemente dinamico grazie all’assetto ribassato e ai tanti dettagli come il powerdome sul cofano e dai gruppi ottici derivati dalla coupé a quattro porte A7 Sportback, disponibili a richiesta anche con i proiettori a LED Audi Matrix RS con luce laser. Come definire questa vettura? Ha provato a farlo Oliver Hoffmann, CEO di Audi Sport: “Nei venticinque anni di storia dei modelli RS, Audi RS 6 Avant ha conquistato lo status di icona e vanta una community di fan a livello mondiale“.