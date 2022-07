Audi RS7 Exclusive Edition, serie limitata a 23 esemplari

La Casa dei Quattro Anelli ha lanciato una versione speciale della RS7 caratterizzata da dettagli esclusivi e di altissima qualità: il suo listino prezzi parte da 165.400 dollari

Cosa chiedere di più da una supercar come l’Audi RS7… se non dettagli ancora più esclusivi e una dotazione di extra-lusso? Per rispondere a queste esigenze la Casa dei Quattro Anelli ha presentato negli scorsi giorni la versione speciale Exclusive Edition, al momento riservata per il mercato USA e prodotta in soli 23 esemplari con un prezzo in partenza da 165.400 dollari (l’equivalente di poco più di 163.000 Euro).

Cosa la rende così speciale? La nuova Audi RS7 Exclusive Edition si caratterizza innanzitutto per la speciale livrea Mamba Black della carrozzeria con effetto perla, che presenta riflessi di colore blu visibili principalmente a livello delle principali componenti in fibra di carbonio (gusci degli specchietti retrovisori, splitter anteriore e diffusore posteriore). Il suo impianto frenante, inoltre, è equipaggiato con dischi carbo-ceramici mentre i gruppi ottici includono la tecnologia LED Laser Audi al fine di garantire una migliore illuminazione durante le ore notturne.

Nell’abitacolo, invece, spiccano le cuciture Sepang Blue presenti sui sedili anteriori e posteriori in pelle nera, sui rivestimenti interni delle portiere e su quelli di tunnel centrale e cruscotto. Confermato allo stesso tempo il motore, un V8 TFSI da 600 cavalli e 800 Nm di coppia massima che è capace di offrire una top speed di 305 km/h e uno scatto 0-100 coperto in soli 3,5 secondi. La disponibilità? A partire dalla fine dell’estate.