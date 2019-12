Audi RSQ e-Tron: la supercar elettrica di “Spie sotto copertura”

Will Smith, stavolta in versione cartoon, sarà di nuovo al volante di un'Audi futuristica: si chiama RSQ e-Tron e sarà la protagonista del film Spie sotto copertura

Vi ricordate l’Audi che Will Smith guidava nel film “Io, Robot” del 2004? Ecco, sembra che prossimamente la storia si ripeterà di nuovo, perchè l’attore americano è stato ingaggiato per un’altra pellicola in cui si troverà al volante di una vettura prodotta dalla Casa dei Quattro Anelli. Si chiama RSQ e-Tron e al momento si tratta di una concept car virtuale, utilizzata nel lungometraggio di animazione “Spie sotto copertura” in uscita nei cinema il 25 dicembre.

SUPERCAR PROVENIENTE DAL FUTURO

Il progetto voluto da Audi per questo film, creato da Twentieth Century Fox e Blue Sky Studios, è quello di mettere in luce una possibile supercar elettrica che vedremo in futuro. In questa pellicola il super agento segreto Lance Sterling sarà affiancato dallo scienziato Walter Beckett (personaggi inventati a cui Will Smith e Tom Holland hanno prestato le voci), una coppia che dovrà vedersela con spie e cattivi di turno compiendo acrobazie folli al volante, evitando allo stesso tempo palazzi in crollo e missili a ricerca di calore.

Un contesto nel quale la RSQ e-Tron potrà esprimere tutto il proprio potenziale: benchè si tratti di una macchina virtuale, questa Audi futuristica è stata ricreata in maniera credibile sia nelle linee, sportive e con suggestive firme luminose sulla parte frontale della carrozzeria, che nella tecnologia che porta in dote, con tanto di strumentazione ad ologrammi e intelligenza artificiale che consente una guida completamente autonoma.

“La ricchissima trama d’azione di un film di spionaggio ci ha fornito una piattaforma davvero creativa – ha detto Sven Schuwirth, a capo del brand Audi, digital business e customer experience – L’ideale per mostrare innovazione e tecnologia e tutto ciò che sarà possibile con il futuro della mobilità”. Che ne dite, la RSQ e-Tron diventerà come l’Audi di Io, Robot, poi trasformata nella famosa R8 della Casa dei Quattro Anelli?