Audi S1 Hoonitron: sarà la protagonista di Ken Block nel video Elektrikhana

La divisione interna Audi Sport ha realizzato uno speciale prototipo full-electric a trazione integrale ispirandosi alla mitica S1 Pikes Peak del 1987

L’aver provato in via esclusiva il prototipo della Sport Quattro riservata al Gruppo S è stato solo l’antipasto: ora la collaborazione tra Audi e il grande Ken Block vuole portare nuova linfa nella celebre serie Gymkhana e lo farà con un concept full-electric provvisto ovviamente di trazione integrale che è stato presentato negli scorsi giorni. Si chiama Audi S1 Hoonitron e sarà la protagonista del prossimo video “Elektrikhana”, che rappresenterà di fatto un nuovo capitolo per lo showman americano.

Come potete immaginare sfogliando le foto presenti in gallery, questa vettura è stata progettata dal reparto corse interno Audi Sport (in collaborazione con il dipartimento Audi Design di Ingolstadt) utilizzando come ispirazione la mitica S1 Pikes Peak, trionfatrice nel 1987 della cronoscalata più famosa al mondo. La sfida è stata davvero avvincente e il risultato finale ha messo sul piatto una supercar con scocca in fibra di carbonio mossa da due motori elettrici e trazione integrale Quattro e-tron.

“Quando abbiamo analizzato per la prima volta il progetto, l’intera squadra è stata entusiasta – ha affermato Marc Lichte – Responsabile di Audi Design – Abbiamo avuto l’opportunità di definire lo stile di un’auto capace di abbinare gli elementi iconici del nostro brand con la nostra visione della mobilità del futuro. La sfida è stata quella di reinterpretare in chiave moderna e full-electric la mitica Audi S1 Pikes Peak: lavorando a stretto contatto con Ken Block abbiamo realizzato un’auto emozionante e allo stesso tempo terribilmente efficace“.

Talmente efficace che lo stesso pilota di rally statunitense si è trovato spiazzato: “Audi mi ha dato l’opportunità di provarla in Germania – ha commentato Block – Ho familiarità con tante supercar diverse, ma in questo caso sono uscito completamente dalla mia comfort zone: fare un donut a 150 km/h con partenza da fermo e il solo utilizzo dell’acceleratore è stato entusiasmante e diverso da qualsiasi altra esperienza“.

Con questi presupposti la specialissima Audi S1 Hoonitron sarà presto la protagonista del nuovo video della serie Gymkhana, diventando quindi la prima auto ufficiale che segna la partnership tra la Casa di Ingolstadt e Ken Block. “Si tratta di una partnership davvero importante per me – ha continuato il pilota a stelle e strisce – Questo progetto rappresenta la realizzazione di un sogno e scriverà il prossimo capitolo della mia carriera, proiettando Gymkhana nel futuro“.