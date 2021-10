Ken Block inizia l’avventura in Audi guidando la Sport Quattro Gruppo S!

Il pilota di rally statunitense ha potuto mettersi al volante dell'Audi Sport Quattro S1 riservata al Gruppo B e allo specialissimo prototipo che era destinato al Gruppo S

La collaborazione tra Ken Block e il marchio Audi è iniziata nel migliore dei modi: in vista di definire quello che sarà il nuovo show “Electrikhana”, la Casa dei Quattro Anelli ha voluto dare carta bianca al talento delle derapate nato a Long Beach, aprendogli innanzitutto le porte del museo super-segreto Audi Tradition. Al suo interno, infatti, sono custodite tutte le vetture più preziose costruite in quel di Ingolstadt, che hanno definito in maniera importante la fama del reparto corse Audi Sport.

Tra quelle disponibili Block ha scelto due modelli in particolare, da provare a tutta velocità per poi diventare protagonisti del video che vi proponiamo qua sotto: la prima è la mitica Sport Quattro S1 E2 riservata al Gruppo B e guidata, tra l’altro da Walter Rohrl, mentre la seconda è l’evoluzione Sport Quattro RS 002 che avrebbe dovuto debuttare nel Gruppo S. Usiamo il condizionale perchè, in realtà, questa automobile è rimasta allo stadio di prototipo vista la cancellazione della categoria nel 1986, dovuta al fatto che la FIA considerava queste vetture ormai troppo pericolose da guidare.

Con due auto storiche a disposizione, Ken Block ha saputo creare uno show davvero entusiasmante, mettendo alla prova le caratteristiche di ognuna di esse. Il risultato? Lo potete gustare anche voi guardando il video qua sotto: buona visione!